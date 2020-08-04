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Gümüşhane'de bir mahalle karantinaya alındı

04 Ağustos 2020 19:32

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi, Koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.  

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs vakası görülen Karaçayır Mahallesi'nde, karantina uygulanmasına karar verdi. Kararla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kelkit İlçesi Karaçayır Mahallesi'nde 4 pozitif, 26 temaslı tespit edildiğinden virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi. (DHA)

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