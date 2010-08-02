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GÜMÜŞHACIKÖY'DE KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 9 YARALI GÜMÜŞHACIKÖY (A.A)

02 Ağustos 2010 14:42

-GÜMÜŞHACIKÖY'DE KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 9 YARALI GÜMÜŞHACIKÖY (A.A) - 02.08.2010 - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, E-80 karayolu Merzifon-Osmancık yönünde, Bademli köyü Badallar mevkisinde, Ali Yılancı'nın kullandığı 34 TJ 0067 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücü Ali Yılancı ile yanındaki Niman, Müşerref, Kadir, Nisa ve Sevda Yılancı, Yasemin, Gülseren ve Fatih Ensar Şimşek yaralandı. Yaralılar, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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