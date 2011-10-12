-Gümüşdağ: Kaybedeceğimizi hiç düşünmedik İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - Futbol Federasyonu Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Azerbaycan'ı 1-0 yenerek play-off'a katılmaya hak kazandığı karşılaşma öncesinde kaybetmeyi hiç düşünmediklerini söyledi. Göksel Gümüşdağ, maçın ardından yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için büyük avantaj yakaladığını dile getirerek, ''Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Son anda çok büyük sıkıntı yaşayabilirdik. Herkeste bir stres vardı. Çok önemli bir müsabakadan galibiyetle çıkmamız bizi çok mutlu etti'' dedi. A Milli Takım'ın ortaya koyduğu futbola ilişkin eleştiriler konusunda ise Gümüşdağ, ''Bunları şu an konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir kura çekimi var. Kura çekiminden sonra play-off maçlarıyla 2012 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyelim, ondan sonra bunların hepsini konuşuruz'' dedi. Bir basın mensubunun ''Eğer maç kaybedilseydi Hiddink'in görevden alınacağı kamuoyunun gündemindeydi. Sizin gündeminizde böyle bir şey var mıydı?'' şeklindeki sorusunu ise Gümüşdağ, ''Hayır böyle bir gündemimiz yoktu. Biz hiçbir zaman kaybedeceğimizi düşünmedik. Futbolda her şey var ama çocuklar da biz de maçı alacağımıza çok inanmıştık. Herkeste bir gerginlik vardı, bu sahaya da yansıdı. Ben inanıyorum ki, 2012 Avrupa Şampiyonası'na giden takım biz olacağız. Türk futbolunun buna ihtiyacı var'' diyerek yanıtladı. Göksel Gümüşdağ, Almanya Milli Takımı'nda Belçika'ya gol atan Mesut Özil için ise ''Mesut buraya geldiğinde de, özellikle bizimle, Türk Milli Takımı'yla çok iyi ilişkiler içindeydi. Bir tek Mesut değil, tüm Almanya Milli Takımı çıktı, bizim maçımızda olduğu gibi bu maçta da çok iyi bir şekilde oynadılar. Almanya çok güçlü bir takım. Stres içinde olmamız bizi çok gerdi ama sonunda golü bulduk. Play-off'a çıkan taraf biz olduk'' şeklinde konuştu.