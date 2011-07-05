-GÜMÜŞDAĞ'IN YERİNE KALKANCI SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Çağatay Kalkancı seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un olağanüstü genel kurulu Cebeci Spor Kompleksi'nde yapıldı. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Futbol Federasyonu Başkanvekili olması nedeniyle istifa etmesinin ardından gerçekleştirilen genel kurulda, katılan 58 delegeden 57'sinin oyunu alan Kalkancı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yeni başkanı oldu. Kamil Dizar'ın genel müdürlük ve sportif direktörlük görevini yürüteceği İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu: 1-Çağatay Kalkancı (Başkan) 2-Alpaslan Baki Ertekin 3-Ahmet İlbar 4-Celalettin Deniztoker 5-Mehmet Soylu 6-Mustafa İpek 7-Hüseyin Pehlivan 8-Hasan Hüseyin Yaşar 9-Ahmet Hamdi Çamlı 10-Köksal Özer 11-Ertan Keleş 12-Turgut Babuşçu 13-Dinçer Çetintaş 14-İzzet Paksoy 15-Ömer Faruk Besli