-GÜMÜŞDAĞ'DAN KULÜPLER BİRLİĞİNE VEDA İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığından çekilerek Mehmet Ali Aydınlar'ın listesinde seçime girme kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfındaki görevinden ayrıldı. Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, 3,5 senedir süregelen Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekilliği görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını belirterek, şöyle dedi: ''Türk futboluna farklı kademelerde hizmet etmeye devam edeceğim. Geçen süre içerisinde tüm çalışma arkadaşlarımla yakın temas içerisinde bulunduk. Her zaman her konuda anlaşamamış olabiliriz ama her zaman dostlarım olarak kalacaklar. Her birine tek tek teşekkür ediyorum. Teşekkürlerim, sadece kulüp başkanlarımıza değil, aynı zamanda vakıf bünyesinde çalışan tüm arkadaşlarımadır. Hepsine teşekkür ederim. Çok yakında görüşmek üzere.''