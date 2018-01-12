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Gümüşdağ'dan İBB Meclisi'nde Arda Turan açıklaması

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor

12 Ocak 2018 19:49

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan\'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerine, \"Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah\" dedi.
İBB Meclisi\'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan\'ın transferi konuşuldu.
İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP\'li Hüseyin Sağ\'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, \"Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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