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Spor

GÜMÜŞDAĞ TFF BAŞKANLIĞINA ADAY İSTANBUL (A.A)

13 Haziran 2011 15:36

-GÜMÜŞDAĞ TFF BAŞKANLIĞINA ADAY İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 29 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçimli genel kurulunda başkan adayı olduğunu resmen açıkladı.  Gümüşdağ, Türk futbolundaki güven ortamını devam ettirmek ve bunu daha da geliştirmek amacıyla aday olduğunu ifade ederek, ''On yıldır Türk futbolunun içindeyim. Her kademede görev yaptım. Kulüpler birliği Vakfı ve alt birliklerin desteğini alarak başkanlığa adaylığımı koyuyorum'' dedi.  ''Türk futboluna paraşütle inmedim'' diyen Gümüşdağ, ''Futbolun içinden gelen biriyim. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı döneminde yaptıklarımız ortada. Başkan seçildiğim takdirde Türk futbolunun içindeki tüm unsurlara eşit mesafede olacağım'' diye konuştu.

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