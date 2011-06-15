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Gümüşdağ TFF Başkanlığı adaylığından çekildi

Daha önce TFF Başkanlığı'na aday olan Göksel Gümüşdağ adaylıktan çekilirken, diğer aday Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte hareket etme kararı aldı...

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Daha önce TFF Başkanlığı'na aday olan Göksel Gümüşdağ adaylıktan çekilirken, diğer aday Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte hareket etme kararı aldı.

29 Haziran'da yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul öncesi aday olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ başkan adaylığından çekilirken, diğer aday olan Mehmet Ali Aydınlar ile güçbirliği yapma kararı aldı.

Mehmet Ali Aydınlar, TFF Başkanlığı'na adaylığını NTV Spor canlı yayında açıklamış, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ da dün yaptığı basın toplantısıyla adaylığını duyurmuştu.

Bugün bir araya gelen ikili, uzlaşmaya vardı ve kongrede birlikte hareket edecekler.


AYDINLAR: GÜMÜŞDAĞ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türk futbolunu kaosa sürüklememek adına Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldiklerini ifade eden Mehmet Ali Aydınlar, "Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine bugün Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldik. Türk futbolunda kaosa gidilmemesi açısından, birden fazla adayın zarar vereceğini biliyorduk. Tek adayla seçilebilmenin daha doğru olacağını gördük. Biz yine Göksel Gümüşdağ ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Aydınlar, cuma günü tüm başkanlar ile bir araya gelerek bunun çalışmalarını yapacaklarını söyledi.

GÜMÜŞDAĞ: ADAYLIĞIMDAN FERAGAT EDİYORUM

Adaylıktan çekildiğini açıklayan Göksel Gümüşdağ ise, "Son iki haftadır gündemi fazlasıyla meşgul eden, bu süreç için bir araya geldik. Bugün özellikle Türk futbolunun yeni bir kaos sürecine uzatmamak için adaylığımdan lehine feragat ediyorum ve çekiliyorum. Bundan sonraki süreçte tecrübemle, futbol deneyimimle azami katkı sağlamaya çalışacağım. Sayın başkana da hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

TFF Başkanlığı'na Mehmet Ali Aydınlar, ikinci başkanlığı da Göksel Gümüşdağ ile Lütfi Arıboğan gelecek.

Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği'ndeki görevinden ayrılacak ve onun yerine Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ve Kayserispor Başkanı Recep Mamur gelecek.


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