Gümüşdağ'dan TFF'ye: Bugün aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi; siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası sert açıklamalarda bulunurken, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef aldı. Gümüşdağ, kart kuralından dolayı geçen hafta kırmızı kart gören Vedat Muriqi'in bugün sahada olmasına dikkati çekerek, "Bugün aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi; siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz" dedi.

Gümüşdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"8 Ocak'ta TFF'ye, talimatlarla ilgili değişiklik talebimizi ilettik. Kupada kart gören kupada, ligde kart gören ligde cezasını çeksin. Bugün baktığınızda Trabzonspor, Galatasaray, biz, oyuncularımızın kupada gördüğü kartlar nedeniyle ligde oynatamadık.

"Muriqi çok iyi bir oyuncu ama aldatan bir oyuncu"

"E-posta açılmamış bile. Günü geldiğinde bu sorunu çözeceksiniz. Bütün takımlar bu sorunu yaşıyor. Aldatan oyuncu sahadaydı. Aldatmayan oyuncu sahada değildi. Aldatan cezalandırılmadı. Muriqi çok iyi bir oyuncu ama aldatan bir oyuncu.

"Genel anlamda bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz. Topal'ın ayağı çatladı ona faul bile vermedi. Ama bunu oyuna bağlamak doğru olmaz, direkt neticeye tesir eden bir hata olmadı."