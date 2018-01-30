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Spor

Gümüşdağ da Fikret Orman'ı işaret etti !...

İSTANBUL,(DHA) Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Fikret Orman'ı desteklediklerini açıkladı

30 Ocak 2018 21:11

İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Fikret Orman\'ı desteklediklerini açıkladı.
Gumusdağ\'ın yaptigi yazili aciklama su sekilde:
\"Kulüpler Birliği’nde görev yaptığım 3 yıllık süre boyunca, Sayın Fikret Orman’ın yayın hakları konusu başta olmak üzere, deplasman yasağı da dahil birçok konuda desteğini gördük. Türk futbolu için son derece önemli meselelerde uzun ve özveri gerektiren mesai birlikteliğimiz oldu. Bu yüzden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak yeni dönemde kendisinin vakıf başkanlığı adaylığını destekliyoruz.”

(FOTOĞRAFLI)

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