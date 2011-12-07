-Gümüşdağ: Bana güvenin İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, futbolda şike iddialarına yönelik süreç tamamlandığında kendisiyle ilgili en küçük bir tereddütün bile kalmayacağını vurgulayarak, ''Bana güvenin'' dedi. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede adı yer alan Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı yazılı açıklamada, ''Sorumluluğum gereği TFF Başkanımız Sayın Aydınlar'dan, belirsizliklerin kalkacağına inandığım süre olan 1 ay gibi bir süre için, yönetim kurulu toplantılarından muaf sayılmamı rica ettim'' ifadelerini kullandı. Gümüşdağ, açıklamasında şunları kaydetti: ''Türk futbolu sancılı bir süreçten geçiyor ve belirsizliğin hakim olduğu günler yaşıyoruz. Böyle bir dönemde, takdir edilmelidir ki ne yapacağımla ilgili kararı başkalarına sorarak değil, vicdanıma sorarak vermeliyim. Bu süreç tamamlandığında şahsımla ilgili en küçük bir tereddüt bile kalmayacak. Bana güvenin. Bununla birlikte, TFF Başkan Vekili olarak gerek kurumuma, gerek başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza karşı bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğum gereği TFF Başkanımız Sayın Mehmet Ali Aydınlar'dan, belirsizliklerin kalkacağına inandığım süre olan 1 ay gibi bir süre için, yönetim kurulu toplantılarından muaf sayılmamı rica ettim. Bu konuda yasal prosedürü işleteceğimi de ifade ettim. Bu konuya ilişkin bundan sonra benden duyacaklarınız da bunlarla sınırlı olacaktır. Bugünden sonra çok şey yazılıp çizilecektir. Gerçekler, gerçek olmayan hayal ürünü hikayelerle karışabilir. Herkesten ricam, tahminler ve kişisel öngörülerle değil, sabırla ve güvenle bu sürecin tamamlanmasını beklemeleridir.''