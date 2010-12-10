Gümüşbıçak'a büyük tepki!

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Eskişehirspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 37. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Guti'nin ligin son haftasında oynamamak için devre arası tatiline erken çıkma sebebi ile bilinçli olarak kart gördüğünü söyledi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Melih Gümüşbıçak'ın bu sözlerine büyük tepki gösteren Beşiktaş taraftarı, sanal ortamda Gümüşbıçak'ı eleştiri yağmuruna tuttu.Beşiktaş'a yakınlığı ile bilinen wwww.haber1903.com sitesi ise olayı, "İspatlamanayan şerefsizdir" başlığı ile duyurarak Gümüşbıçak'ın Guti'yi zan altında bıraktığını belirtti.Haber1903'teki haberde;"Karşılaşmanın 38.dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Guti Hernandez'i yayıncı kuruluş spikeri Melih Gümüşbıçak, büyük zan altında bıraktı.Guti'yi ligin son haftasında oynamamak için devre arası tatiline erken çıkma sebebi ile bilinçli olarak kart gördüğünü söyledi.HABER1903 ekibi olarak bizlerde Lig Tv spikeri Melih Gümüşbıçak'ı ispata davet ediyoruz! Atılan bu iftira bir futbolcunun iş ahlakına ve şerefine atılmış bir iftiradır.Yapılan bu iddia Guti'nin haysiyeti ve şerefine leke sürmüştür. Eğer Gümüşbıçak bunu ispatlayamazsa kendisinin haysiyeti ve şerefinden şüphe duyacağız!" denildi.