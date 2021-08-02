Gümüş madalya alırken elleriyle X işareti yapan Raven Saunders verdiği mesajı anlattı: Tüm baskı altındakilerin kesişimi

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ABD’li gülle atmacı Raven Saunders, Tokyo Olimpiyatları’nda gümüş madalya alarak podyuma çıktı. Podyumda poz verirken elleriyle X işareti yapan Saunders, verdiği mesajı “Bütün baskı altındaki insanların toplandığı kesişim” olarak anlattı.

BBC’de yer alan habere göre, 25 yaşındaki gülle atmacı Raven Saunders, daha önce açık bir şekilde depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu. Saunders, “Kendim olmak istiyorum, özür dilemek istemiyorum” demişti.

Yarışmanın ardından Saunders, dünya genelinde mücadele eden ve kendileri adına konuşacak bir platformu olmayan insanlara ışık tutmak istediğini söylemişti. “Çok fazla topluluğun parçasıyım” diyen Saunders, elleriyle X işareti yaparak podyumda bir mesaj verdi.

Saunders, “Tüm siyah insanlara, LGBTİ+ topluluğuma, ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele edenlere sesleniyorum. Bizi dinlemek isteyen çok sayıda insan olduğunu anlıyorum” dedi.

Gülle atmada Çin’den Gong Lijiao altın madalyayı, Yeni Zelanda’dan Valerie Adams bronz madalyayı kazandı.

Tokyo Olimpiyatları öncesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi protesto kurallarında değişikliğe giderek atletlerin basın konferanslarında görüşlerini belirtmesine izin vermişti. Öte yandan madalya podyumunda siyasi mesaj vermek hâlâ yasak.