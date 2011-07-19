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Gümüş altını geride bıraktı!

Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 30 artarak sadece altını değil döviz cinsi yatırım araçlarının getirisini de geride bıraktı...

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 30 artarak sadece altını değil döviz cinsi yatırım araçlarının getirisini de geride bıraktı.

Uluslararası piyasada gümüşün onsu yılbaşından bu yana yüzde 30 oranında artarak 40,38 dolara çıktı. 

Geçen yıl 30,90 dolardan kapanan gümüş, yıl içinde 50 dolar sınırına kadar yükseldi. Bugün uluslararası piyasalarda 40,38 dolar seviyelerinde bulunan gümüş, böylece yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 30,67 oranında getiri sağladı. 

Son günlerde rekorlarını yenileyen altın da gümüşün gerisinde kaldı. Uluslararası piyasada altının onsu sene başından bu yana yüzde 12,87'lik yükseliş kaydetti.

Gümüş, sadece altını değil döviz cinsi yatırım araçlarının getirisini de geride bıraktı. Yılın başından bu yana ABD Doları yüzde 6,9 avro yüzde 13,56 İngiliz Sterlini yüzde 11,62 İsviçre Frangı ise yüzde 23,26 getiri sağladı.


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