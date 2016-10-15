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Gümrükten ihaleli kedi satışı!

Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen kediler için 708 TL güvence yatırılması gerekiyor

15 Ekim 2016 15:43

Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçak olarak geçirilmek istenirken bulunan İran ve İngiliz melezi 10 yavru kedi, Tasfiye İşletme Müdürlüğü ’TASİŞ) tarafından 7 bin 80 lira bedelle ihaleye çıkarılıp satılacak.

DHA'nın haberine göre; Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ekipleri, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçiş yapan Bulgaristan plakalı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada otomobilin bagajında iki çanta içinde Pet Shop’larda satılmak üzere kaçak olarak getirilen yavru kedilere el konuldu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) hizmet binasında 20 Ekim günü yapılacak ihalede 10 yavru kedi 7 bin 80 liradan açık artırmaya satışa çıkarılacak. İhaleye girecekler önceden 708 lira güvence tutarını yatıracak.

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