Gümrükteki haftalık rüşvet dağıtımı polis baskınıyla yarım kalmış

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sekiz ay önce gelen bir ihbarda ihbarcının "Namuslular namussuzlardan fazla" demesi operasyonu başlattı. İstanbul’daki ‘gümrükte rüşvet’ operasyonu kapsamında, elebaşı olduğu öne sürülen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci, Mersin’de yakalandı. Operasyon sırasında müdürler ceplerindeki binlerce lirayı yok etmek istedi.







Gözaltındaki 31 kişi arasında bulunan Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürü Coşkun Cihanoğlu ve Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Kargo Terminal Müdürü Hayrettin Eker’in üzerinden ve gizli kasalarından 300 bin TL çıktığı öne sürüldü.

İstanbul’daki ‘gümrükte rüşvet’ operasyonu kapsamında, elebaşı olduğu öne sürülen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci, Mersin’de yakalandı. Gözaltındaki 31 kişi arasında bulunan Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürü Coşkun Cihanoğlu ve Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Kargo Terminal Müdürü Hayrettin Eker’in üzerinden ve gizli kasalarından 300 bin TL çıktığı öne sürüldü.



Büyük soruşturma gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’ya Ağustos 2010’da gelen bir ihbarla başladı. İhbar, özellikle Atatürk Havalimanı’ndaki gümrük kaçakçılığı olaylarıyla ilgiliydi. Bakan Yazıcı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç’u gizli şekilde konuyu araştırmakla görevlendirdi. Akkoç, 3 gümrük kontrolöründen oluşan bir ekiple iddiaları araştırmaya başladı. Ekip kısa sürede bazı somut bilgilere ulaşarak bir dosya hazırladı. Akkoç, Yazıcı’nın da onayını aldıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcı’nın talimatıyla hareket geçen İstanbul Emniyet müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda gümrük personeli ve gümrük sektöründeki bazı işadamı ve yöneticilerle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Polisi, kısa sürede önemli delillere ulaştı. Atatürk Havalimanı Gümrüğü dışında Ambarlı Limanı Gümrüğü’ndeki işlemlerde de yolsuzluklar tespit edildi.



Başbakan emriyle operasyon

İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne yapılan operasyonun talimatını, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapor doğrultusunda Başbakan Tayyip Erdoğan’ın verdiği ortaya çıktı. Operasyonun başlangıcı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 8 ay önce gelen bir ihbar mailine dayanıyor. İhbarcının, “Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü’nde dönen dolaplarla ilgili çok önemli bilgiler vermek istiyorum. Artık herkes şunu bilsin ki, namuslular namussuzlardan fazla. Tabiri caizse, İstanbul’daki tüm gümrüklerde kaçakçılığın babası yapılmakta” dediği mailde İstanbul’da bazı gümrüklerde rüşvet karşılığı yurda kaçak eşya ve sigara sokulduğu bildirildi.



Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Daire Başkanlığı bir rapor hazırlayarak, raporu önce İçişleri Bakanlığı’na ardından da Erdoğan’a sundu. Raporda, Ekinci’nin bazı şirketlerle ortak çalıştığı, rüşvet paralarını aklamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirtildi. Vurgunun özellikle Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 2 antrepoda yapıldığına dikkat çekilen raporda, başta çay, cep telefonu, batarya, deri çantanın da aralarında bulunduğu yüzlerce ithal ürün üzerinden rüşvet alındığı yazıyor. Yine aynı raporda Ekinci’nin Mersin’de görev yaparken birlikte çalıştığı isimler İstanbul’a atandıktan sonra değişik birimlerin üst düzey yöneticisi olarak görevlendirildiğine yer veriyor.



‘Serbest’ gösterdiler

Teknik ve fiziki takip sırasında, bazı şüpheli işlemlere dünyanın en büyük lojistik firması DHL’nin Türkiye’deki şirketinin de karıştığı saptandı. Taşıması DHL tarafından yapılan 18 nakliye işleminde Türkiye’ye getirilen malların vergiye tabi olmasına rağmen, mal girişlerinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı şekilde düzenlendiği belirlendi. Bu sevkiyatlardan doğan gümrük vergisi, KDV ve ÖTV’nin ödenmediği saptandı.



Başta sigara olmak üzere kaçak yollardan ülkeye ürün sokan şebekelere yönelik düzenlediği operasyonlarda, şebekelerin gümrükte görevli bazı görevlilere rüşvet verdikleri bilgisine ulaşıldı. Bazı gümrük müdürleri ve gümrük memurlarının ülkeye girişi yasak ya da kotalı olan ürünleri, ülkeye girişi serbest olan ürün olarak gösterdikleri, vergisi yüksek ürünleri vergisi düşük ürün olarak belgeledikleri belirlendi.

Yeni yılın ilk kaçak sigara operasyonunda halıfleks ruloları içinde ele geçen 150 bin lira değerindeki sigaraların da gözaltına alınan bir müdürün rüşvet almasıyla ülkeye sokulduğu tespit edildi. Ülkeye sokulacak ürünün değerine göre rüşvet tarifesi belirleyen müdürlerin ürünlerini geçirdikleri şirketlerden yüklü miktarlarda rüşvet aldıkları öğrenildi.



Müdürlerin rüşvet vermeyen şirketlerin mallarına operasyon yaptıkları belirlenirken, emniyetin operasyon yaptığı şirketlere de operasyon düzenleyerek ‘göz boyadıkları’ saptandı. Müdürlerin rüşvet pazarlıklarını lüks otellerde yaptıkları, dinlemeye karşı da telefonda şifreli konuştukları belirtildi. Rüşvet organizasyonunu İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci’nin yönettiği iddia edildi. Gümrüklerde rüşvet paralarının toplandığı havuz oluşturulduğu, havuza rüşvet para koyan memurların karşısına artı, koymayanlara eksi işareti konulduğu saptandı. Polis, alınan rüşvetin hangi şirketten ne kadar rüşvet alındığının belirtildiği rüşvet listelerinin de varlığını öğrendi.



Rüşvet toplanma günü

Rüşvetlerin her haftanın cuma gününde toplandığını belirleyen ekipler, operasyon zamanını da rüşvetlerin toplandığı önceki gün gerçekleştirdi. Öğleden sonra başlayıp gece geç saatlere kadar süren operasyonda Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nün de aralarında bulunduğu adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürü Coşkun Cihanoğlu, Atatürk Havalimanı Kargo Terminali Müdürü Hayrettin Eker ve 19 gümrük muayene memuru görevleri başında iken gözaltına alındı. Gümrük Müşavirleri ve Antrepo yetkililerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Organizasyonun elebaşı olduğu iddia edilen Lütfi Ekinci’nin Mersin’de olduğunu tespit edildi. Mersin’e giden özel ekip dün sabah saatlerinde Ekinci’yi gözaltına alarak uçakla İstanbul’a getirdi. Ekinci, gazetecilerin sorularına, “Hiçbir şey bilmiyorum” yanıtını verdi.





300 bin lira ele geçirildi

Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürü Coşkun Cihanoğlu ve Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Kargo Terminal Müdürü Hayrettin Eker’in Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün 5. katındaki odalarına düzenlenen operasyon sırasında, cepleri ve çekmecelerindeki binlerce liralık rüşvet paralarından kurtulmak için hamle yaptıkları ancak polislerin buna engel olduğu iddia edildi. Müdürlerin cepleri, çekmeceleri ve evlerindeki gizli kasalarda yaklaşık 300 bin lira ele geçti.

Polis ekipleri, operasyonda kurulan havuz sisteminde rüşvet toplama becerilerine göre memurların karşılarına artı ve eksi konulan belgelere ve hangi şirketten ne kadar rüşvet alındığını gösteren ‘rüşvet listelerini’ de ele geçirdi.



Aylık 50 milyon TL



Başbakan Erdoğan’ın incelediği raporda, çete üyelerinin aylık 50 milyon TL civarında rüşvet aldığı, paraları da aralarında paylaştığına dikkat çekiliyor. 2006’da hakkında çeşitli iddialar çıkan ve o dönem Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü görevi yapan Ekinci’nin, Erdoğan’ın talimatıyla görevden alındığını hatırlatan istihbarat raporunda, Ekinci’nin Haziran 2009’da İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü görevine getirildiği ifade ediliyor. Vurgunu yaptığı öne sürülen gümrük çalışanlarının Türkiye’nin önemli ihracat şirketlerinin sahipleriyle olan ilişkileri ve rüşvet çarkının anlatıldığı raporda, rüşvet çarkına dahil olmayan kişilerin sürgün edildiğine değiniliyor. Operasyon kapsamında yapılan dinlemelere Gümrük Müsteşarlığı’nda görevli bazı üst düzey yetkililerin de takıldığı ve gözaltına alınanların sayısının şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda artacağı öğrenildi.



31 kişi gözaltına alındı

Gümrüklerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili düzenlenen operasyon kapsamında, Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün 2 ve 5. katlarında, kargo gümrüğü ve Ambarlı gümrük sahası başta olmak üzere birçok yerde arama yapıldı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.





Kapıkule’de 16 kilo kaçak külçe altın

Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’dan Türkiye’ye giren N.B.’nin kullandığı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, ön panele yapılmış özel bir bölmede 16 kilo 578 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü N.B., yedek şoför H.S. ve idareci M.S. gözaltına alındı.

Örgüt nasıl çalışıyordu?

Bakan Yazıcı’nın talimatıyla gümrük müfettişleri Muhammet Ali Baylan ile Murat Kahraman’ın hazırladığı ve Bakırköy Başsavcılığı’na sunulan raporda çarpıcı ifadeler yer aldı:

* Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker, antrepoları kaçakçılara kullandırdı. Bunu yaparken de Muayene Memuru E.U.’yu, bir dış ticaret şirketinin sahibi Hakan isimli kişiyi ve Baha Gümrük Müşavirliği’ni kullandı. Hakan isimli kişinin bulduğu kaçak cep telefonu, ilaç, çanta ve emitasyon ürünler Çelebi antrepoya indirildi. Mallar daha sonra Sirkeci’de görevli Ahmet isimli Gümrük Muhafaza Memuru tarafından müşterilere teslim edildi.



Eker’e 150 bin dolar

* Ekip Florya’da gizli bir mekânda toplanarak hasılatı paylaşıyordu. Eker’in yerine bu toplantılara çantacı olarak tabir edilen Gümrük Memuru İ.D. katıldı ve müdürün payını bir hafta boyunca biriktirerek cuma akşamları kendisine teslim ediyordu. Eker’in bu kapsamda haftada eline 100-150 bin dolar karşılığı Türk Lirası geçiyordu.

* Etkihaber.com sitesi yazarı Aykut Onur Kalaycı 30 Mart 2010’da Atatürk Havalima’nı Gümrük Müdürlüğü’nde yaşananları “Mermi Gibi İddialar... Bu iddialar doğruysa çok can yakar” başlığıyla yazdı. Çıkan haber üzerine Eker, Kalaycı’ya 100 bin dolar para verip haberin geri kalanını yazdırmadığı iddia edildi.

* İthalatta gözetim belgesi ibrazından kaçmak amacıyla malların tarifesi farklı beyan edildi. Bu yolla hem belge alınmadan ithalat yapıldı hem de daha az vergi ödendi. İthalatların tamamı Çin ve Hong Kong üzerinden yapıldı. Bu nedenle yurtdışı araştırması sonucunda herhangi bilgi veya belgeye ulaşılamadı.

* Deri çantalar belgelerde plastik çanta olarak gösterilerek 36 dolar üzerinden ödenmesi gereken vergi 10 dolar üzerinden ödendi.