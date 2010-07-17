-GÜMRÜKLERE ''HONG KONG MODELİ'' İNCELEMEDE ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, gümrüklerde sıkı takip için Hong Kong modelini de incelediklerini söyledi. Ahtapot Operasyonu konusunda ise denetimleri yapan memurların dahi otomatik olarak merkezden belirlendiğini kaydeden Yazıcı, ''Operasyonların devamı gelecek'' dedi. Bakan Yazıcı, Şanghay ve Hong Kong'da AK Parti Grup Başkanvekili Samsun milletvekili Suat Kılıç, İstanbul milletvekili Alev Dedegil, Adana milletvekili Fatoş Gürkan, Eskişehir milletvekili Murat Mercan ve bazı işadamlarından oluşan heyetle yürüttüğü temaslara ilişkin bilgi verdi. Hong Kong Limanı'nda yetkililerden brifing alan, incelemelerde bulunan Yazıcı, Hong Kong'da yapılan bazı kaçakçılık operasyonlarının görüntülerini izledi ve limanda yapılan aramalara tanıklık etti. Dünyada konteyner taşımacılığında büyük önem taşıyan Hong Kong Limanı'na günde 14 bin konteyner giriş-çıkışı yapılıyor. 2009 yılı itibariyle 21 milyon konteyner giriş-çıkışı yapılan limanda büyük bir ticari sirkülasyon yaşanıyor. Ancak limanda, giren konteynerlerin yüzde 1'i aranabiliyor. Hong Kong Limanı'nda gümrük görevlileri kaçakçılık olaylarını daha çok feribotla takip edebiliyor. Burada, özellikle liman hizmetlerinden gelir sağlanıyor. Uzakdoğu ürünlerinin yüzde 70-80'i bu liman üzerinden geçiyor. Dünyada konteyner giriş çıkışı açısından bu liman Singapur ve Sanghay'ın ardından dünyanın 3. büyük limanı. -TAM OTOMASYON- Yazıcı, Hong Kong gümrük idare yapısı ile Türkiye'deki idari yapının benzerlik gösterdiğini belirtti. Hong Kong'da yıl sonunda otomasyon sistemine geçilmesinin hedeflendiğini bildiren Yazıcı, Türkiye'nin de bu yıl sonunda tam olarak otomasyon sistemine geçmeyi planladığını kaydetti. Hong Kong'ta yağ kaçakçılığı konusundaki bir operasyonun görüntülerini izlediğini aktaran Yazıcı, kaçakçılık tespit edildiğinde gemiye ve ele geçirilen yağa el konulduğunu, kaçakçılara 6 aya kadar hapis ve 2 milyon Hong Kong dolarına kadar para cezası verildiğini aktardı. Yazıcı, gümrüklerde sıkı takip için Hong Kong modelini incelediklerini de ifade etti. Bu arada, Hong Kong gümrük muhafaza memurlarının tek tip kıyafet düzeninden etkilenen Yazıcı, Türkiye'de de koyu renk, tek tip resmi kıyafetin tüm gümrük memurlarına yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.