-GÜMRÜKLERDE OY KULLANMA KESİNLEŞTİ ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanması konusundaki kararının düzeltilmesi için AK Parti'nin yaptığı başvuruyu reddetti. YSK, yurt dışındaki seçmenlerin bu yıl içinde yapılacak milletvekili seçimlerinde gümrük kapılarında oy kullanmalarına, bulundukları ülkelerde kurulacak sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin daha sonraki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut komisyonlarca çalışmalara başlanmasına karar vermişti. AK Parti de YSK'nın yurt dışındaki vatandaşların oy kullanması yönünde verdiği kararın düzeltilmesi için YSK'ya başvuruda bulunmuştu. Karar düzeltme başvurusunu değerlendiren YSK, AK Parti'nin başvurusunu reddetti. YSK, ilk kararında son gelen bilgiler ışığında yurt dışında sandık kurulması konusundaki belirsizliklerin devam ettiği ifade ederek, ''Seçim takviminin bu belirsizliklere göre oluşturulamayacağı, süre yetersizliği dikkate alındığında, bu seçimler için gümrük kapılarında oy kullanmalarının gerektiğine, 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinde yer alan yurt dışı seçmenlerin sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin ileriki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut Komisyonca çalışmalara hemen başlanılmasına karar verildi'' görüşünü belirtmişti.