-GÜMRÜKLERDE OY KULLANACAKLAR ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, yurt dışında yaşayan vatandaşların hazirandaki seçimde gümrüklerde oy kullanacaklarını, sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemleriyle ilgili daha sonraki seçimlere ilişkin alt yapı çalışmalarını başlattıklarını belirterek, ''Yurt dışında kurulacak sandıklar arasındaki bilgisayar ortamında irtibatın sağlanabilmesi ve mükerrer oy kullanmanın önlenebilmesi bakımından alt yapı çalışmaları gereklidir'' dedi. Em, YSK'ya gelişinde gazetecilerin, ''Yurt dışındaki seçmenlerin gümrük kapılarında oy kullanmalarına, bulundukları ülkelerde kurulacak sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin daha sonraki seçimlerde uygulanmasına'' ilişkin YSK kararıyla ilgili soruları yanıtladı. Kurulun, 26 Şubat 2011'de yurt dışında yaşayan vatandaşların gümrüklerde oy kullanmaları gerektiği sonucuna vardığını, ülkelerde kurulacak sandık ve elektronik oy vermeyle ilgili alt yapı çalışmalarını başlattıklarını anlattı. Ali Em, ''Yurt dışında kurulacak sandıklar arasındaki bilgisayar ortamında irtibatın sağlanabilmesi ve mükerrer oy kullanmanın önlenebilmesi bakımından alt yapı çalışmaları gereklidir'' dedi. Haziran ayında yapılması öngörülen milletvekili seçimiyle ilgili sürecin ilerlediğini, kendilerinin de TBMM kararını beklediklerini söyleyen Em, seçim sürecinin kısaldığını hatırlattı. Em, ''Seçim takvimini yapabilmek için bir an önce karar almamız gerekiyordu, bu kararı da aldık ve kamuoyuna duyurduk'' dedi. Yurt dışındaki vatandaşların daha önceki yıllarda olduğu gibi gümrüklerde oy kullanacağını anımsatan Em, ''Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hazirandaki seçimde gümrüklerde kuracağımız sandıklarda oy kullanacak. Ama daha sonraki seçimlere ilişkin alt yapı çalışmalarını başlattık'' dedi. Bir gazetecinin, ''Bu konuyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Ali Em, şunları söyledi: ''Cumartesi günü kararı verdik. Sayın Başbakanın Almanya'daki girişimleri, Almanya'nın buna izin vermesi bizim açımızdan da sevindirici. Almanya'da 1 milyon 300 bin seçmenimiz var. Onların bulundukları mahalde oy kullanmaları, Alman hükümetinin izin vermesi bizim yönümüzden de olumlu karşılanmıştır. Biz de alt yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Diğer ülkeler yönünden de çalışmalarımız sürüyor. Fransa, Hollanda, Belçika'da da çok sayıda seçmeniz var. Seçimin genelliği prensibi gereği o ülkelerde de aynı alt yapıyı hazırlıyoruz.'' ''Alınan kararın tekrar incelenmesi yönünde hükümetten bir talep geldi mi?'' sorusuna karşılık Em, böyle bir talep olmadığını, kararın kesin olduğunu kaydetti. YSK'nın konuya ilişkin kararında, ''Bu yıl yapılacak milletvekili genel seçimleri için yaklaşan seçim tarihi ve koşullar değerlendirildiğinde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere sandıkta veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullandırmanın, seçim tarihi göz önüne alınarak teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olduğu'' belirtilmişti.