-Gümrüklerde kaçakçılık ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 17-23 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 9 milyon 271 bin 320 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Aynı dönemde kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen 19 araca da el konuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, 17-23 Ekim tarihleri arasında, yurt genelinde yapılan operasyonlarda 9 ilde 58 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı. Bu operasyonlarda, 9 milyon 271 bin 320 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı bildirilen toplam 19 araca da el konuldu.