-GÜMRÜKLERDE BÜYÜK DEĞİŞİM ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Gümrükler Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. Gümrükler Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Remzi Akçin atandı. İstanbul Gümrük Müdürü Lütfi Ekinci görevden alındı, yerine Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tevfik Usta getirildi. Ankara, Antalya, Hopa, Sinop, Habur, Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürleri de görevlerinden alındı, yerlerine atamalar yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararları şöyle: - Açık bulunan Gümrükler Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Remzi Akçin, - Açık bulunan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Köseoğlu, - Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine Suavi Önal, - Açık bulunan Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Serkan Işık, - Açık bulunan Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Mehmet Karabağ atandı. - Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Fikret Erol, bu suretle boşalan Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Semih Baydemir getirildi. - İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Ahmet Arslantaş, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Fevzi Gülcan, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Mehmet Hilmi Türkoğlu, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Nurettin Cengiz, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Rifat Bolat, Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Hasan Demirci başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı. Bu suretle boşalan İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tevfik Usta, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Süleyman Tosun, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Gümrük Başmüfettişi Murat Kahraman, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Mustafa Işık, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Ragibe Coşkun, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Akif Sayan, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Hasan Eken, Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Mehmet Çelebi, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Ömer Ersoy, bu suretle boşalan İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Hakkari Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tahsin Cömert, Hakkari Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne de Şükrü Ünlüoğlu getirildi.