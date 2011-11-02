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Ekonomi

Gümrüklerde bekleme süresi azalacak ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 13:56

-Gümrüklerde bekleme süresi azalacak ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yaptığı düzenleme ile emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizinin, eşyanın ülkeye girişinden/çıkışından önce yapılmasına imkan tanıdı. Bu sayede sevkiyata ilişkin bilgiler önceden alınacağından ticaret erbabının işlemleri daha hızlı tamamlanacak, gümrükte bekleme süresi azalacak ve üretim sürecinde kullanılacak girdi ekonomiye bir an önce kazandırılacak.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ''Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.  Konuya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre değişiklik; özet beyan, onaylanmış kişi statü belgesi, antrepo ve gümrük müşavirliği sınavına ilişkin Gümrük Yönetmeliği maddelerinde yapılan çeşitli düzenlemeleri içeriyor.  Söz konusu düzenleme, eşyanın gümrük bölgesine girişinden/çıkışından önce verilen ve eşya ile taşıta ilişkin bilgileri içeren varış ve çıkış öncesi özet beyan ile ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişiklikler doğrultusunda ulusal gereklilikler de dikkate alınarak yapıldı.  Yapılan düzenleme ile emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizinin, eşyanın ülkeye girişinden/çıkışından önce yapılmasına imkan tanındı. Bu sayede sevkiyata ilişkin bilgiler önceden alınacağından ticaret erbabının işlemleri daha hızlı tamamlanacak, gümrükte bekleme süresi azalacak ve üretim sürecinde kullanılacak girdi ekonomiye bir an önce kazandırılacak.  Bunun yanında, yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretin önlenmesi, insan, çevre, bitki sağlığının ve ulusal güvenliğin korunması, terörizm ve terörün finansmanı ile etkin mücadele edilmesi sağlanacak.

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