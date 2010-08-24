-GÜMRÜKLERDE 6 YILDA 2.5 MİLYAR LİRALIK KAÇAKÇILIK ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Gümrüklerde 2005 yılından bu yana 2 milyar 560 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı. Bu dönemde 870 milyon lira değerinde uyuşturucu, 1 milyar 689 milyon liralık ticari eşya ele geçirildi. Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç, gümrüklerdeki kaçakçılık olayları, bu yılın 7 ayı ve son 6 yıla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde 1 Ocak-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında, ülke genelinde toplam bin 982 kaçakçılık olayında, 281 milyon 402 bin lira değerinde yakalama gerçekleştirdiklerini bildiren Akkoç, bu miktarın 253 milyon 522 bin liralık bölümünün ticari eşyadan, 27 milyon 880 bin liralık bölümünün ise uyuşturucu maddeden oluştuğunu ifade etti. Akkoç, söz konusu dönemde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 100 kişinin de yakalandığını belirtti. Neşet Akkoç, ele geçirilen ürünler arasında, 19 milyon 702 bin lira değerinde akaryakıt, 11 milyon 776 bin lira değerinde tekel ürünü, 32 milyon 602 bin lira değerinde gıda, 28 milyon 446 bin lira değerinde tekstil ürünü, 64 milyon 745 bin lira değerinde araç, 25 milyon 62 bin lira değerinde makine ve aksamı, 8 milyon 157 bin lira değerinde elektronik eşya bulunduğunu anlattı. Akkoç'un verdiği bilgilere göre, bu yılın 7 ayında 19 milyon 702 bin lira değerinde kaçak akaryakıt, 64 milyon 745 bin lira değerinde motorlu araç, 25 milyon 62 bin lira değerinde makine ve aksamı, 32 milyon 602 bin lira değerinde gıda, 11 milyon 776 bin lira değerinde tekel ürünü, 8 milyon 157 bin lira değerinde elektronik eşya, 28 milyon 445 bin lira değerinde tekstil ürünü ele geçirildi. Son 1 yılda ele geçirilen kaçak akaryakıtta yüzde 377, motorlu taşıtlarda yüzde 271, makine ve aksamda yüzde 121, gıdada yüzde 116, tekel ürünlerinde yüzde 109 oranında artış meydana geldi. 2009 yılı 7 aylık dönemde 150 milyon 995 bin lira olan ticari eşya yakalamalarının maddi değeri bu yıl aynı dönemde 253 milyon 522 bin liraya ulaştı, geçen yılın 7 aylık döneminde ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 113 milyon 57 bin lira iken, bu yıl söz konusu dönemde 27 milyon 880 bin liraya geriledi. -SİGARA FİLTRESİ, BAĞIRSAK, HAVYAR...- Ele geçirilenler arasında jeepten havyara, sigara filtresinden bağırsağa, ceviz içinden cüzdana, rulmandan kumaşa çeşitli maddeler yer aldı. 2005 yılından bu yana ele geçirilen ticari eşya ve uyuşturucunun maddi değerleri şöyle (milyon TL): 2005 2006 2007 2008 2009 2010(31.07.2010) ticari eşya 249,35 268,88 296,26 329,23 292,05 253,52 uyuşturucu 82,03 194,51 228,76 179,35 158,32 27,88 genel toplam 331,38 463,39 525,02 508,58 450,37 281,40