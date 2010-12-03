-GÜMRÜKLERDE 3,4 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 22-28 Kasım 2010 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda, toplam 3 milyon 459 bin 490 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde yapılan operasyonlarda 9 ilde 61 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 19 araca el konuldu. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyaların Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine göre dağılımı şöyle: ''İstanbul: 11 olayda, 474 adet cep telefonu, 10 bin 920 adet çakmak, 6 bin 430 adet giyim eşyası, 2 bin 199 adet kozmetik malzemesi, 1 adet elektronik eşya, 555 adet oto yedek parçası, bin 440 paket sigara ve 840 adet muhtelif eşya. Edirne: 13 olayda, 950 bin TL değerinde 190 kilogram eroin, 151 bin 350 TL değerinde 15 bin 135 adet ecstasy, 380 paket sigara, 50 kilogram tütün, 79 litre içki, 156 adet fotokopi makinesi ve aksamı, 5 bin adet cinsel sağlık ürünü, 50 adet oto yedek parçası, 92 adet mermi, 8 adet sahte belge ve 5 adet araç (2 otomobil–3 TIR). Gaziantep: 10 olayda, 15 bin TL değerinde 138 gram eroin, bin 250 paket sigara, 2 bin 410 kilogram çay, 30 kilogram et, 600 litre motorin, 195 adet taklit mücevherat ve 7 adet araç (4 otomobil–3 kamyon). Habur: 6 olayda, 3 bin 220 paket sigara, 24 adet cep telefonu, 342 bin 500 kilogram mısır, 25 bin 610 kilogram madeni yağ ve 1 adet sahte belge. İzmir: 3 olayda, bin 890 kilogram madeni yağ, 135 litre motorin, 1 adet elektrikli pompa, 2 bin 39 adet veterinerlik ilaçları ve 1 adet otomobil. İskenderun: 5 olayda, 836 paket sigara, 10 bin 818 kilogram çay, 10 adet cep telefonu, 12 adet cep telefonu aksamı, 23 bin 800 adet çakmak ve 4 adet araç (3 otomobil–1 kamyon). Bursa: 6 olayda, 21 litre içki, 1 kilogram tütün, 3 bin 386 paket veterinerlik ilaçları, 59 adet elektronik eşya, 4 paket muhtelif eşya, 1 adet motosiklet ve 1 adet otomobil. Hopa: 6 olayda, 3 bin 470 paket sigara ve 210 kilogram bal. Antalya: 1 olayda, 480 paket sigara.''