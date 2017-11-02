Gümrüklerde 10 ayda 24 ton uyuşturucu ele geçirildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- GÜMRÜKLER Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Hasan Oktay Duygun, son 10 ayda gümrüklerde yapılan operasyonlarda 24 ton uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti. Duygun, \"Uyuşturucuda bu sene çok ciddi bir yakalama artışımız oldu. Bunlardan 16.8 tonu ara kimyasal dediğimiz maddeler olmak üzere 24 ton civarında bir yakalama oranına ulaştık\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sınır kapılarında yenilediği teknolojisi sayesinde uyuşturucu ve yasa dışı ürünlerle mücadele konusunda büyük başarılara imza attı. Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Hasan Oktay Duygun, her türlü otomasyon sisteminde en ileri teknolojiyi takip ettiklerini ve bunun kaçakçılıkla mücadeleye başarı olarak yansıdığını söyledi. Teknik cihazlara ve personele yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Duygun, \"Kaçakçılıkla mücadelemizde çok önemli çalışmalarımız var. Bu tabii belli bir sürede planlı bir çalışmasının sonucu. Teknik cihaz ve personele yatırımlar olsun, Bakanlığımızdaki değişimler görünüyor. Komuta kontrol merkezinden tutun, her türlü otomasyon sisteminde en ileri teknolojileri takip ediyoruz. Bunun başarıları da yakalamalarımıza yansıyor\" diye konuştu.

10 AYDA 24 TON UYUŞTURUCU

Özellikle sigara ve uyuşturucu kaçakçılığında, akaryakıtta ve diğer ticari eşya türlerinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Duygun, şunları söyledi:

\"Sigara kaçakçılığı konusunda, Türkiye\'de kaçak sigara kullanım oranı yüzde 20\'lerin üzerindeyken, yapılan başarılı mücadele sonucunda yüzde 10 rakamlarının altına inmesi mümkün hale geldi. Aynı şekilde uyuşturucuda da bu sene çok ciddi bir yakalama artışımız oldu. Bu çalışmalarımız bütün gücüyle devam ediyor. Bu sene ara kimyasallarla birlikte 20 tonun üzerinde bir yakalama rakamına ulaştık. 24 ton civarında bir yakalama oranına ulaştık. Bunun 16.8 tonu ara kimyasal dediğimiz maddeler. Geçen seneye göre ciddi bir artış var. Bizim arkada çalışan çok geniş bir ekibimiz var. Çok tecrübeli bir ekibimiz var, onlar da bunların hepsini takip ediyorlar. Dünya raporlarında belli konularda artış olduğu zaman bizim bu çalışmalarımıza da yansıyor. Bu çerçevede değerlendiriyoruz.\"

GÜMRÜK YAKALAMA VERİLERİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ocak-Eylül ayları arasındaki uyuşturucu yakalama verilerine göre; sınır kapılarında 2 ton 778 kilo eroin, 1 ton 969 kilo esrar, 736 kilo kokain ve 16 ton 402 ara kimyasal ile 5 milyon 444 bin 396 adet captagon, 4 milyon 593 bin 578 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 701 milyon 861 bin 88 lira olduğu kaydedildi. Ayrıca, 9 ayda, 19 milyon 514 bin 923 lira değerinde 4 milyon 896 bin 846 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isteyen 844 kişi de gümrük personelinin dikkatli çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

EN SON KAPIKULE\'DE 408 KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Edirne\'deki Kapıkule Sınır Kapısı\'nda geçen hafta şüphe üzerine arama yapılan bir TIR\'da, uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirtilen, 816 bin liralık 408 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. X-ray taraması sonucu yasal yükün arasına gizlendiği belirlenen bidonlarda bulunan kimyasal maddeyle 200 kilo eroin üretilebildiği açıklandı.



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