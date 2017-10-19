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Gümrükçüler iş bıraktı, giriş-çıkışlar durdu

Gümrük, araç geçişlerine 24 saatliğine tamamen kapandı

19 Ekim 2017 14:56

Yunanistan’da gümrük görevlilerinin 1 günlük grev ilan etmesinin ardından, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlar tamamen, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler ise kontrollü yapılmaya başladı.

Yunanistan'da gümrük görevlileri, Gümrük Kanunu'ndaki değişiklik ve gümrük memurlarına verilen uzaklaştırma gibi cezaların yumuşatılması veya kaldırılması istemiyle 1 günlük greve gitti. Yunanistan'ın Türkiye'ye açılan Kipi ve Kastanies gümrüğünde giriş-çıkışlar durdu. Gümrük, araç geçişlerine 24 saatliğine tamamen kapandı.

Grevin bu sabah başlamasının ardından Edirne'nin Karaağaç mahallesinden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda tüm gümrük işlemleri durduruldu. Yurt dışına çıkmak için gelen araçlar, Türk gümrük görevlilerinin 'grev' bilgilendirmesinin ardından geri döndü.

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