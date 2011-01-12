Gümrük yolsuzluğunda 4 kişi tutuklandı

T24 - Gümrükte rüşvetle suçlanan 45 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Mahkemeye çıkarılan 45 kişiden 4'ü tutuklandı.



İstanbul'da "rüşvet ve yolsuzluk" iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 47 kişiden 45'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci'nin ve Atatürk Havalimanı Kargo Terminali Müdürü Hayrettin E.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Bakırköy Adliyesinde Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 45'i, "rüşvet almak, vermek" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.



Biri üst düzey gümrük görevlisi iki kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Bir süre önce İstanbul Emniyeti’nin teknik takibi sonucu başlatılan soruşturmada, başta Atatürk Havalimanı Kargo Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Sahası başta olmak üzere pek çok adrese baskın düzenlenmiş ve gözaltılar olmuştu.