-GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINAN ÜRÜNLER ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesini yayınladı. DTM'nin ''Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği (AB) Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre başvuru esasları, tebliğde yer alan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin başvuru formu ve belgelerle birlikte, en geç 10 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekiyor. Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları sahip olduğu tespit edilenler, AB Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecek. 1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin arasında, aşındırıcı materyal imalatında, entegre devre üretiminde, deri tabaklamada, ilaç üretiminde ara girdi, plastik üretiminde ana hammadde, besinlere temas eden plastiklerde UV ışınlarını filitreleme, pigment üretiminde hammadde, tıbbi malzemeler için etkin madde üretiminde, veterinerlik ürünlerinin üretiminde, eczacılık sanayinde bitki koruma kimsayalı olarak kullanılan ürünler yer alıyor.