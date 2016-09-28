T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Yapı Kredi'ye ceza

Bankaya 116 milyon 254 bin 138 lira ceza verildi

28 Eylül 2016 21:51

Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yargı yolu açık olmak üzere 116 milyon 254 bin 138 lira idari para cezası tebliğ edildiğini duyurdu.

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda bankamıza, yargı yolu açık olmak üzere 116 milyon 254 bin 138 lira idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6'ncı maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir" bilgilerine yer verildi.

ETİKETLER

yapı kredigümrükticaretbakanlığıceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24