Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Yapı Kredi'ye ceza

Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yargı yolu açık olmak üzere 116 milyon 254 bin 138 lira idari para cezası tebliğ edildiğini duyurdu.

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda bankamıza, yargı yolu açık olmak üzere 116 milyon 254 bin 138 lira idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6'ncı maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir" bilgilerine yer verildi.