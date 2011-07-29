-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN "BUĞDAY" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, zarar görmüş buğdayların ülkeye sokulduğu iddiasına ilişkin olarak, ''Adı geçen firma ile ilgili yapılan bir ihbar üzerine, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına istinaden firma deposunda bulunan buğdaya el konularak, buğdaydan numune alınıp İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne analiz yapılması için gönderilmiş, alınan analiz sonucunun adli makamlara intikal ettirilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile el koyma kararı kaldırılmıştır'' denildi. Bakanlık, Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın'ın Mecliste düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği, ''Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde talimatlara aykırı bir yığın işlem yapılarak, halk sağlığına aykırı ithal ürünler yurda sokuldu'' iddiası ve bu iddianın konu edildiği haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu firmanın Ambarlı Gümrük Müdürlüğünden 7'si dahilde işleme, 3'ü serbest dolaşıma giriş rejimi olmak üzere toplam 10 adet ithalat beyannamesinin işlem gördüğü belirtildi. Firma adına Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilen eşyaya ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''MSC. Valencia gemisi ile 31 Ekim 2009 tarihinde Çin'den 110 ton buğday gluteni gelmiştir. Eşyanın basında iddia edildiği gibi buğday değil, unu zenginleştirmek, kalitesini dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla una eklenen en önemli ve gerekli katkı maddesi olan gluten olduğu tespit edilmiştir. Basında yer aldığı şekilde firma tarafından elleçleme talebinde bulunulmamış, firma tarafından depolarında muhafaza edilmesi talep edilmiştir. Gümrükçe yapılan inceleme sonucunda görgü tutanağı düzenlenerek yediemin olarak eşya teslim edilmiştir. İthal işlemleri İstanbul Tarım İl Müdürlüğünün 1 Nisan 2010 tarihli 22937 sayılı uygunluk belgesi üzerine gümrük işlemleri tamamlanmıştır. Adı geçen firma ile ilgili yapılan bir ihbar üzerine Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına istinaden firma deposunda bulunan buğdaya el konularak, buğdaydan numune alınıp İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne analiz yapılması için gönderilmiş, alınan analiz sonucunun adli makamlara intikal ettirilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile el koyma kararı kaldırılmıştır.'' Açıklamada, ayrıca konuya ilişkin olarak Bakanlık tarafından da gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.