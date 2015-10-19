Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: O telefonlara inanmayın

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, hakem heyetleri tarafından "tüketicilere telefon ile ulaşılarak tüketicilerin kimlik veya banka kartı bilgilerinin alınması ve uyuşmazlık konusu tutarların tüketicilerin hesaplarına yatırılmasına" ilişkin yürütülen herhangi bir işlemin söz konusu olmadığı bildirildi. Açıklamada "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları bakımından, telefonla aranarak yapılan vaatlere itibar etmemeleri gerekiyor" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda ulaşan şikayetlerden, tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmış olan tüketicilerin bazı şahıslarca telefonla aranarak 'hakem heyetinizdeki başvurunuz sonuçlandı, kredi kartı bilgilerinizi ya da kimlik bilgilerinizi verdiğiniz takdirde hesabınıza paranız yatırılacaktır' şeklindeki vaatlerle dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kimlik bilgilerinizi paylaşmayın

Gerek bankalarla ilgili uyuşmazlıklarda gerekse tüketicinin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili diğer uyuşmazlıkların çözümünde yetkili ve görevli mercilerin belli parasal tutarlar dahilinde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri olduğuna işaret edilen açıklamada, tüketici hakem heyetince alınan kararların, alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde taraflara yazılı olarak tebliğ edildiği ifade edildi.

Alınan kararların taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesinin esas olduğu vurgulanan açıklamada, ancak gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla da tebligat yaptırılabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak tüketicilere telefon ile ulaşılarak tüketicilerin kimlik veya banka kartı bilgilerinin alınması ve uyuşmazlık konusu tutarların tüketicilerin hesaplarına yatırılmasına ilişkin Hakem Heyetleri tarafından yürütülen herhangi bir işlem kesinlikle söz konusu değildir. Hakem Heyetlerine başvuru yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları bakımından, telefonla aranarak yapılan vaatlere itibar etmemeleri ve duyarlı olmaları hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."