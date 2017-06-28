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Gümrük ve Ticaret Bakanı: Yol yapıyoruz, 'teröristler yürüsün' diye değil!

"Yolları millet için yapıyoruz"

28 Haziran 2017 21:53

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. 'Teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" dedi.

Erzincan'ın Kemaliye İlçesi'nde bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin açılış törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Arslantaş, AKP Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve KEMAV Başkanı İsmail Yücel, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile çok sayıda davetli katıldı.

İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştiren Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:

"Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Biz köprüler yapıyoruz 'gönülleri birleştirelim' diye. Biz yollar yapıyoruz 'millet yürüsün' diye. 'Kemaliyeli yürüsün' diye. 'Erzincanlı yürüsün' diye, 'Malatyalı yürüsün' diye. Yol yapıyoruz, 'teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz inşallah."

Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler törenin ardından şenlikler kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, yöresel ürünler pazarını gezdi.

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gümrük ve ticaret bakanıBülent Tüfenkciadalet yürüyüşü

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