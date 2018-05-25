Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den ilginç dolar yorumu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin "Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar, ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar. Önemli olan vatanın yoksa milletin yoksa dolarların da olsa Eurolar'ın da olsa, fabrikalarında olsa anlamı yok" açıklamasında bulundu.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Malatya'dan AKP 1'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Bakan Tüfenkci, Malatya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu.

Dövizdeki dalgalanmayı değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ekonominin üzerinden operasyon yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Birlik içinde hareket edeceğiz, beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Nereden saldırırsa saldırsınlar ister bombalar yağdırsınlar, ister çukur siyaseti yapsınlar, ister sınırlarımıza barikatlar kursunlar arkamızda bu millet olduğu sürece, başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece hepsi vız gelir tırız gider. Bugünlerde ekonomi üzerinde operasyon yapıyorlar. Hatırlayın 2 sene önce darbe yapmaya kalktılar, bu millet ağzının payını verdi. Arkasından terör saldırıları yapmaya kalktılar bu millet cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik aslanlar gibi durdu, darbecilere de hesap sordu teröründe inlerine girdi. Allah'a hamdolsun inanın 24 Haziran'dan sonra da artık ekonomi üzerinde operasyon yapamayacaklar. Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar. Önemli olan vatanın yoksa milletin yoksa dolarlarında olsa Eurolarında olsa, fabrikalarında olsa anlamı yok. Onun için Türkiye dedik, Malatya dedik ve hep birlikte Türkiye olacağız dedik."