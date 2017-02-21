Gümrük ve Ticaret Bakanı: Esnafa kredi vermekte güçlük çıkaran bankaya ağır yaptırım uygularız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliği referandumu öncesi hükümetin çözme konusunda öncelik verdiği belirtilen işsizlik problemine ilişkin olarak "İç piyasada nakitte durgunluk var, nakit dönüşü olmuyor; bu da başka sorunları üretiyor..." dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da "İstihdam sözünü tutmayan iş adamlarını ifşa edeceğim" diyerek ifade ettiği işsizlik problemine değindikten sonra bankaların kredi politkalarıyla ilgili konuşan Bakan Tüfenkci, "Esnafa kredi vermekte güçlük çıkaran banka olursa ağır yaptırıma gideriz" diye konuştu.

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk gazetesinin bugünkü (21 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan "Amaç nakdi döndürmek" başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum mitinginde işadamlarına çağrısında da görüldüğü gibi, devlette birinci öncelik işsizlik...

Malatya mitingi sonrası sohbet ettiğimiz Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de konu üzerinde yoğunlaştı.

Önce hukukçu nosyonu içinde sorunun nereden kaynaklandığının tespitini yaptı:

“İç piyasada nakitte durgunluk var, nakit dönüşü olmuyor; bu da başka sorunları üretiyor...”

Buna da vatandaşın 15 Temmuz sonrası harcamalarında kısıntıya gitmesinin neden olduğunu belirtti.

Nakit dönüşüne ivme kazandırmak için ÖTV indirimi, kredi kartı sayısını artırıcı düzenlemeler, kredi fonu desteği, çek defterlerinde kare-kod uygulaması, esnaf kredilerine sicil affına kadar birçok önlem aldıklarını hatırlattı.

Buna ilave olarak, kamunun bütçede yapılan % 34 artışla yatırımlara hız verdi- ğini; bunun reel sektöre kaynak katkısının da % 16 olacağını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu’da açılacak 23 cazibe merkezinin de önemli bir hareket sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Alman modeli

Bu aşamada sözü, geçen ay zirve yapan işsizlik konusuna getirdi.

Yatırımların önünün açılması, nakit dönüşünün hızlanmasıyla istihdamdaki sorunun da giderileceğini belirtti.

Bu aşamada bir konudaki hayretini, elini iki yanına açıp dudağını büktükten sonra aldığı derin nefesle sergileyip söze çevirdi:

“Amacımız 1.5 milyon ilave istihdam yaratmak. Ancak organize ve küçük sanayi sitelerini geziyorum, bana kalifiye işçi bulamadıklarını söylüyorlar. Oysa kalifiye kadro yetiştirmeleri için kursları kendileri açıyor. Bu kursların ve çırakların ücretini, SSK primlerini devlet ödüyor. Buna rağmen üretmeleri gereken kalifiye işgücünü bulamamaktan yakınıyorlar. Benden kalifiye eleman istiyorlar. Bu yaklaşımını anlamakta zorluk çekiyorum.”

Konunun peşini bırakmayacağını ve nedenlerini sorgulayacağını da sözlerine ekledi.

Bu arada ilk kez, “İş ararken kalifiye eğitim almaya gidenlere ücret desteğine dayalı Alman modeline geçmeyi tartıştıklarını” da açıkladı.

Kendilerini buna iten nedeni de şu sözlerle dile getirdi:

“Demek ki insanlar üniversite mezunu olunca masa başı iş bakıyor. Bulamayınca da yüksek oranlı sosyal yardımlar ve işsizlik maaşını alıp çalışmak istemiyor...”

Tartıştıkları konunun özünde bu durumun olduğunu belirtti.

Bankalara uyarı

Bakan, bankaları da esnaf kredileri konusunda uyardı.

Geçmişte sicillerinin bozuk olduğu gerekçesiyle kredi verilemediğini, buna ilişkin sicil affını “bankaların istediği şekilde düzenlediklerini” anımsattı.

“Buna rağmen esnafa kredi vermekte güçlük çıkaran banka olursa ağır yaptırıma gideriz” dedi.

Yaptırımların neler olacağı soruma ise, “Bakanlık olarak elimizde çok ağır yaptırım araçları var” demekle yetindi.

Esnaf kredilerinin piyasanın canlanmasına, nakit dönüşünün artışına katkı yapacağını da anımsattı.

İnşaat ve otomotivdeki gelişmenin katkısına dikkat çekti.

Türkiye’de konut edinme yaşının iktidara geldiklerinde 40 iken, bugün 28’e kadar indiğini söyledi.

Bankalar için şunu belirtmeliyim ki, Bakan Tüfenkci mermiyi namluya sürmüş.

Sakin üslubuna kimse aldanmasın, mermisinin kalibresi yüksek.