-GÜMRÜK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - İstanbul'da ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan 45 kişiden 4'ü tutuklandı. Bakırköy Adliyesinde Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanarak ''rüşvet almak, vermek'' ve ''Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'' suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan 45 kişiden 41'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerden İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci ile Gümrük Memuru İhsan Durmazer, Muayene Memuru Erkan Uzunalioğlu ve Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker ise tutuklandı. Dört tutuklu Paşakapısı Cezaevine gönderildi.