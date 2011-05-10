-GÜMRÜK OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 66'YA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, aralarında gümrük çalışanı ve yöneticileri ile firma yetkililerinin de olduğu gözaltı sayısı 66'ya çıktı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde gümrük müdürlüklerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, ''rüşvet'', ''yolsuzluk'' ve ''hayali ihracat'' iddiasıyla gözaltına alınan gümrük çalışanı ve yöneticileri ile firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 66 kişi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait araçlar ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.