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GÜMRÜK OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 42'YE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2011 19:49

-GÜMRÜK OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 42'YE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - İstanbul'da ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili düzenlenen  çalışmalar kapsamında 7'si Halkalı ve Ambarlı gümrüklerinde memur 9 kişi daha gözaltına alındı.  Süren operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayılarının artabileceği kaydedildi. 

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