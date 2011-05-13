-GÜMRÜK OPERASYONU İDDİANAMESİ HAZIR İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında, 9'u firari, 8'i tutuklu toplam 56 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, posta yoluyla, A.Y. imzalı bir şikayet mektubunun geldiği belirtildi. İddianamede, söz konusu şikayet mektubunda, ''Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünde birtakım olayların döndüğü, Müdür Hayrettin Eker'in bir sistem kurarak, antrepoları kaçakçılara kullandırdığı, bunu yaparken de muayene memuru Erkan Uzunalioğlu'nun, Akademi Dış Ticaretin sahibi Hakan isimli kişinin ve BA-HA Gümrük Müşavirliğinin kullanıldığı, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrüğüne gelen cep telefonu, ilaç, çanta, imitasyon marka işleri gibi bütün işlerin ''Hakan'' isimli kişi tarafından bulunduğunun belirtildiği'' ifade edildi. İddianamede, gümrük memurları olan şüpheliler Nazmi Çallıoğlu, Erkan Uzunalioğlu, Barış Akgül, Önal Yılmaz, Ali Pembeci ve Nevzat Tunçtürk'ün rüşvet paralarını şüpheli Hayrettin Eker'e ulaştırdıklarına ilişkin olarak, iletişim tespit tutanakları ile görüntülerin örtüştüğü kaydedildi. İddianamede, şüpheli gümrük memuru İhsan Durmazer'in diğer memurlar Mükerrem Gönül, Halis Dülger, İsmail Yaşar, Mehmet Mustafa Özer, Mustafa Kızılhan, Necmettin Malkoç, Nevrez Tıraş, Hüseyin Değirmenci, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Ali Pürçüklü, Ahmet Erhan, Nursal Çiftçi, Yasin Özdemir, İlimdar Kalecek, Osman Ardıç, Adnan Fındıklı, Fedai Ünal, Cihan Böyür ve Gönül Onaran'ın gümrük memurlarından aldığı haftalık rüşvet komisyonlarını, şüpheli Hayrettin Eker'e verdiğinin de görüntü kayıtları ile mevcut olduğu dile getirildi. İddianamede, İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker ve muayene memuru Mehmet Ali Kaçmazer hakkında ''örgüt yöneticiliği'', ''yurda kaçak eşya sokmak'', ''rüşvet almak'', ''resmi belgede sahtecilik'', suç amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 6 yıldan 45 yıla 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bakırköy Adliyesinde görevli zabıt katibi Burak Kaçmazer ve eski polis Mustafa Türker için ''gizliliği ihlal'' ve ''örgüt üyesi'' olmak suçlarından 3 yıldan 6 yıla kadar, diğer sanıklar için de ''yurda kaçak eşya sokmak'', resmi belgede sahtecilik'', ''rüşvet almak veya vermek'', ''suç örgütüne üye olmak'' suçlarından 3 yıldan 42 yıl 9 aya kadar hapis cezası öngörülen iddianame, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.