Gümrük Müsteşarlığı'na 2 yılda 5 bin personel alınacak

T24- Gümrük Müsteşarlığının yeniden yapılandırılmasını öngören Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü oluşturulacak. Genel Müdürlük, gümrük işlemleriyle ilgili verileri toplayarak, risk analizine tabi tutacak. Analiz sonuçlarını değerlendirerek ve ilgili birimlere aktaracak.

Risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak, risk analizine ilişkin verileri de kullanarak sonradan kontrol işlemleriyle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek, arşivlemek, ilgili birimlere aktarmak ve bu birimler arasında koordinasyonu sağlamak, gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi ve mali yüklerin tahakkuk ve tahsilini sonradan kontrol etmek, gümrük işleriyle ilgili istatistiki bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak, gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik ortamdaki belgelerin, kanuni süreler içinde iyi muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak da genel müdürlüğün görevleri arasında yer alacak.



-KÖPEKLER İÇİN UYUŞTURUCU-



Müsteşarlık, uyuşturucu madde arama köpekleri için uyuşturucu madde bulundurabilecek. Yakalanan uyuşturucu maddelerin bir kısmı köpek eğitiminde kullanılmak üzere alıkonulacak.

Gümrük Müsteşarı ile Gümrük Muhafaza Genel Müdürü, ruhsat için bildirime gerek kalmaksızın sürekli silah taşıyabilecek.

Müsteşarlık bünyesinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği oluşturulacak.

Müsteşarlık ve bağlı birimlerine 5 bin kadro ihdas edilecek. Bu kadrolar merkezi yönetim bütçe kanunlarından öngörülen açıktan ve naklen atamaya ilişkin kadro sınırlamalarına tabi olmayacak. Personel, her yıl yarısı olmak üzere 2 yıl içinde atanacak.