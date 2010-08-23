-GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MÜFETTİŞ ALACAK ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Gümrük Müsteşarlığı sınavla 14 gümrük müfettiş yardımcısı, 20 gümrük uzman yardımcısı alacak. Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı. Duyuruya göre, adayların belirtilen şartların yanı sıra üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş ve 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. (Sınava, 1 Ocak 1980 ve daha sonra doğanlar girebilecek.) Duyuruda, gümrük müfettiş yardımcılığı sınavına girecek adayların 2009 veya 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almaları, gümrük müfettiş yardımcılığı özyapı ve niteliklerine sahip bulunmaları, daha önce gümrük müfettiş yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmaları gerektiği kaydedildi. Gümrük uzman yardımcılığı sınavına girecek adayların ise 2009 veya 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile yabancı dil testinde doğru sayısının en az 42 olması, daha önce gümrük uzman yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmaları gerekiyor. -SINAV TARİHLERİ VE YERİ- Gümrük müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı 25-27 Ekim 2010, gümrük uzman yardımcılığı yazılı sınavı ise 6 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Sınavın yeri ve başlama saati, gümrük müfettiş yardımcılığı için adaylara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından posta yoluyla gönderilecek sınav giriş belgelerinde, gümrük uzman yardımcılığı için 1-4 Kasım 2010 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı'ndan elden alınacak sınav giriş belgelerinde belirtilecek. Başvurular, ''T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No: 2 06100 Ulus/Ankara'' adresine Gümrük Müfettiş Yardımcılığı için 8 Ekim 2010, Gümrük Uzman Yardımcılığı için 20 Ekim 2010 tarihleri mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile yapılacak.