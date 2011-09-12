-Gümrük memurlarını Acil Müdahale Timleri koruyacak ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, doğu ve güneydoğu bölgelerindeki sınır kapılarında, kaçak eşyaya el koymaya çalışırken zaman zaman dirençle karşılaşan gümrük memurlarının korunması amacıyla Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde ''Acil Müdahale Timleri'' kurdu. Yakın dövüş eğitimi alan tim elemanlarının üzerinde, tabancalarının yanı sıra makinalı silah mp5, göz yaşartıcı sprey, kelepçe ve cop olacak. Son 1 yıl içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gümrük kapılarında kaçak eşyaya el koymaya çalışırken 48 gümrük memuruna fiziki şiddet uygulanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlık, bölgedeki gümrük kapılarında kamu düzeninin, asayiş ve güvenliğin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla Acil Müdahale Timleri oluşturdu. İlk etapta Habur gümrük kapısına 29, Gürbulak gümrük kapısına 28, Esendere kapısına da 11 kişilik Acil Müdahale Timi gönderildi. Sarp gümrük kapısında görev yapacak 7 kişilik tim elemanları ise 12 Eylül'de göreve başlayacak. Batıdaki gümrük kapılarında bu tür sorunlar yaşanmadığı için acil müdahale timlerinin sadece doğu ve güneydoğu bölgelerindeki sınır kapılarında görevlendirileceğini ifade eden yetkililer, ''Doğu ve Güneydoğuda kaçakçılıkla mücadele kapsamında muayene memurunun görev yapmasına engel olacak tarzda müdahaleler olabiliyor. Bunu önlemek için de böyle bir ekibe ihtiyaç duyuldu'' dedi. Acil müdahale timlerinin görevinin sadece gümrük sahasının güvenliğini sağlamak olacağını belirten yetkililer, önümüzdeki günlerde Cilvegözü, Öncüpınar ve Kapıköy gümrük kapılarında da timlerin görevlendirileceğini ifade ettiler.