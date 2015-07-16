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Gümrük kapılarından rekor geçiş

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Ramazan Bayramı için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısının rekor seviyeye ulaştığını duyurdu

16 Temmuz 2015 22:54

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, gurbetçilerin gümrük kapılarından yoğun şekilde geçiş yaptıklarını belirterek, "Gümrük kapılarından yaklaşık 24 saat içerisinde 8 bin 300 tane Türkiye'ye araç girişi oldu. Bu bugüne kadarki en büyük sayıdır" dedi.

Canikli, bayram öncesi trafikte yoğunluğun sürdüğünü ifade ederek, "Her geçen yıl Türkiye'ye girişler artmaya devam ediyor. Gümrüklerde geçişlerin başladığı ilk gün 1-2 saatlik bir yoğunluk oldu. Ancak aldığımız tedbirlerle bu kuyrukların oluşmasını engelledik. İnşallah bundan sonrada bu kuyruklar olmayacak" diye konuştu. Hem bayramlarını geçirmek hem de turizm amaçlı Türkiye'yi tercih eden bir çok insanın olduğunu anlatan Canikli, şunları kaydetti:

"Gümrük kapılarından yaklaşık 24 saat içerisinde 8 bin 300 tane Türkiye'ye araç girişi oldu. Bu bugüne kadarki en büyük sayıdır. Bu son dönemde Türkiye'nin cazibe merkezi olma özelliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yurtdışında çalışan gurbetçilerimizin genel olarak bayramlarda ve diğer zamanlarda da Türkiye'yi yoğun bir şekilde tercih etmelerinde bunun elbette çok büyük etkisi var. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Önceki yıllardan yaklaşık
yüzde 30 daha fazla araç girişi bekleniyor."

Trafikte çok büyük yoğunlaşmanın olduğunu vurgulayan Canikli, "Bunun sonucu olarakta maalesef üzücü hadiselerde meydana geliyor. Bütün yola çıkan vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını bir kez daha temenni ediyoruz. Bayramı acıya dönüştürmemelerini ve bayramı en iyi şekilde sevdikleriyle yaşamalarını ve idrak etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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