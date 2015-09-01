T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 8 Ekim'de başlayacak

Oy verme işlemi 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'de sona erecek

01 Eylül 2015 11:01

1 Kasım'daki Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemi, 8 Ekim 2015 Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak, 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Milletvekili genel seçiminde gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine yönelik YSK kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemi 8 Ekim 2015 Perşembe günü saat 08.00'den itibaren başlayacak, 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Oy verilecek gümrük kapıları şöyle:

"Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Dilucu, Dereköy karayolu gümrük kapıları, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Atatürk , Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya Askeri, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanı gümrük kapıları, Kuşadası, Ayvalık, İzmir, Derince, Mersin, Taşucu, Bodrum, Samsun liman gümrük kapıları."

Öte yandan, oy verme işlemlerinde görev almak üzere bazı ilçelerde geçici gümrük kapısı seçim kurulları da oluşturulacak. 

Marmaris dışındaki her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulunun kendilerine bağlı üçer sandık kurulu olacak. Söz konusu seçim kurulları, lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu sayısını artırıp azaltabilecek, oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatlerini (8 saatlik dilimler halinde) belirleyebilecek.

Karara göre, oy verme işleminde YSK tarafından özel imal ettirilmiş ve "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan birleşik oy pusulası ile YSK tarafından hazırlanan filigranlı sarı renkli zarflar ve "Tercih" veya "Evet" mührü kullanılacak.

 

ETİKETLER

oy verme ne zaman başlıyorgümrük kapılarıhabert24

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24