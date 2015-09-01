Gümrük kapılarında oy verme işlemi 8 Ekim'de başlayacak

1 Kasım'daki Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemi, 8 Ekim 2015 Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak, 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Milletvekili genel seçiminde gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine yönelik YSK kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemi 8 Ekim 2015 Perşembe günü saat 08.00'den itibaren başlayacak, 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Oy verilecek gümrük kapıları şöyle:

"Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Dilucu, Dereköy karayolu gümrük kapıları, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Atatürk , Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya Askeri, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanı gümrük kapıları, Kuşadası, Ayvalık, İzmir, Derince, Mersin, Taşucu, Bodrum, Samsun liman gümrük kapıları."

Öte yandan, oy verme işlemlerinde görev almak üzere bazı ilçelerde geçici gümrük kapısı seçim kurulları da oluşturulacak.

Marmaris dışındaki her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulunun kendilerine bağlı üçer sandık kurulu olacak. Söz konusu seçim kurulları, lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu sayısını artırıp azaltabilecek, oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatlerini (8 saatlik dilimler halinde) belirleyebilecek.

Karara göre, oy verme işleminde YSK tarafından özel imal ettirilmiş ve "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan birleşik oy pusulası ile YSK tarafından hazırlanan filigranlı sarı renkli zarflar ve "Tercih" veya "Evet" mührü kullanılacak.