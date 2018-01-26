Gümrük Günü'nü kutlarken, kaçak gümüş süs eşyaları da elegeçirdiler

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde görev yapan Gümrük Müdürlüğü çalışanları, \"26 Ocak Dünya Gümrük Günü\" nedeniyle, yolculara karanfil dağıttı. Gümrük günü Atatürk Havalimanı\'nda kutlanırken çalışanlar vazifelerini de ihmal etmediler. Arındırılmış Salon\'da havalimanı yetkililerinin katılımıyla gümrük günü kutlanırken Beyrut\'tan gelen bir yolcunun valizlerini arayan gümrük memurları 99 kg gümüş süs eşyası yakaladı. Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Beyrut\'tan İstanbul\'a gelen Mısır vatandaşı yolcu T.A.M.\'nin valizlerini x-ray cihazıyla arayan gümrük memuru şüphelenince, valizler açıldı ve içinde kilolarca gümüş süs eşyası bulundu. Yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan ve piyasa değeri 250 bin TL\'yi i bulan mallara el konuldu. Gözaltına alınan T.A.M.\'nin ifadesi alınacak.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürü İdris Çalık 26 Ocak Gümrük Günü münasebetiyle basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl çok miktarda alkollü içki, çay,sigara ve elektron.ik eşyalara el konulduğunu bildirerek, İstanbul\'un yeni havalimanı hizmete girdiğinde burada üç katı fazla personelle çalışacaklarını kaydetti.

(FOTOĞRAF)