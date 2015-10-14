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Ekonomi
Deutsche Welle

'Gümrük Birliği genişletilecek'

Alman Handelsblatt gazetesi, AB Komisyonu'nun Türkiye ile Gümrük Birliği'nin kapsamını genişletmeyi planladığını öne sürdü.

14 Ekim 2015 19:55


Handelsblatt gazetesi söz konusu haberi, AB Komisyonu'nun birliğin gelecek yıllardaki ticaret politikasına ilişkin taslak metne dayandırdı. Gazete, AB Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili olarak, "Modernleştirilmiş bir Gümrük Birliği, hizmetleri tarım ve kamu ihalelerinin ekonomik potansiyelini de açığa çıkartmaktadır" ifadelerine yer verdiğini bildirdi. Habere göre, Komisyon'un metninde, Türkiye ile AB arasında hâlihazırda mevcut olan ticaret ve yatırım ortaklığının 'optimalin altında' olduğu belirtiliyor.

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün bahsi geçen planı yakın bir tarihte kamuoyuna açıklaması bekleniyor. AB Komisyonu'na göre, Gümrük Birliği'nde yapılacak bir reform ile Türkiye de gelecekte AB'nin serbest ticaret anlaşmalarına taraf olabilir. Bununla AB ile ABD arasında müzakereleri devam eden TTIP’in (Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması) kastedildiği belirtiliyor. Ankara yönetimi, geçmiş dönemde ABD ile AB arasında böyle bir anlaşma imzalanması durumunda dezavantajlı konuma düşebileceği endişesini dile getirmişti.

Gümrük Birliği'nin tarafları, karşılıklı olarak taraflar arasında gümrük uygulamasının kaldırılmasını öngörüyor. Türkiye ile AB arasında 1996 yılında hayata geçirilen Gümrük Birliği, yalnızca sanayi sektörünü kapsıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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