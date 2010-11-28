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Ekonomi

GÜMRÜK BİLGİSAYARLARI NORMALE DÖNDÜ ANKARA (A.A)

28 Kasım 2010 16:33

-GÜMRÜK BİLGİSAYARLARI NORMALE DÖNDÜ ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Gümrük Müsteşarlığı, elektrik arızası nedeniyle gümrük kapıları ile bağlantı sağlayan bilgisayar sistemlerinin bir süre devre dışı kaldığını, ancak yapılan müdahaleyle sistemin yeniden çalıştırıldığını bildirdi. Gümrük Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, 27 Kasım cumartesi günü akşam saatlerinde elektrik kesintisi nedeniyle, Gümrük Müsteşarlığı merkezi bilgisayar sisteminde arıza meydana geldi. Elektrik kesintisinin, gümrük kapıları ile bağlantı sağlayan bilgisayar ve iletişim cihazlarına da zarar verdiğini ifade eden yetkililer şunları söyledi: ''Olay sırasında görevde olan nöbetçi personelimiz arızaya derhal müdahale etmiş, ancak arızanın büyüklüğü nedeniyle ek destek almak zorunda kalınmıştır. Nöbetçi personel dışındaki Muhabere ve Elektrik Dairesi Başkanlığı kilit personeli derhal göreve çağrılmış, ayrıca üretici firma ve destek firması onarım çalışmaları sonuçlandırılarak, saat 22.30 itibarıyla sorun geçici olarak çözümlenmiş ve bu durum Müsteşarlık web sitesinde duyurulmuştur. Diğer taraftan sabah 03.00'a kadar da sistemde hızlandırma ve iyileştirme çalışmaları yapılarak, sistem çalışır duruma getirilmiştir. Ancak bazı basın kuruluşlarının 28 Kasım Pazar günü de sistemin çalışmadığı konusunda haber yapmaya devam ettiği görülmüş olup, Müsteşarlık sistemlerinin 28 Kasım Pazar günü çalışır durumda oldukları ve işlemlerin devam ettiği tüm kamuoyuna duyurulur.''

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