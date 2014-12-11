Gümrük Bakanlığı'ndan 'kaçak saat' savunması: Marka sahiplerinden bir itiraz gelmedi, satışa devam edildi

Gümrük Bakanlığı’na bağlı TASİŞ’in el konulan kaçak ve taklit malları ihale yoluyla satması tepki çekerken, dün bakanlığın web sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Satış bakanlık web sayfasında duyurulmasına rağmen marka sahiplerinden bir itiraz gelmedi, bu nedenle satış yapıldı” denildi.

Hürriyet'ten Ali Dağlar'ın haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 9 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan "Devlet eliyle çakma" haberiyle ilgili kendi web sayfasında duyurduğu düzeltme metni dikkat çekti. 4 Aralık 2014’te TASİŞ’in Erenköy Gümrüğü mağazasında ihale ile satışa sunulan taklit saatlerin 2005 yılında Kaçakçılık ve Mücadele Kanunu çerçevesinde yakalandığı hatırlatılan açıklamada, yönetmelik gereği bildirim şartı olan marka sahiplerine ulaşılamadığı, satışın bakanlık web sayfasında duyurulmasına rağmen marka sahiplerinin başvurusu olmadığı, bu nedenle satışın yapıldığı belirtildi. Bu açıklamaya göre marka sahipleri normalde TASİŞ’in imha etmesi gereken taklit malların ihale ilanlarını sıkı takibe almak ve derhal itiraz etmek zorunda. Metinde yönetmelik gereği fikri ve sınai haklar yönünden suç teşkil edecek taklit ürünlerin imha zorunluluğu ve taklit ürün yakalandığında marka sahibine bildirim şartına dair bir açıklama ise yer almadı.

Web sayfasından duyurdu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında dün yayınlanan metin şöyle: “09.12.2014 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin birinci ve dokuzuncu sayfalarında ‘Devlet eliyle toptan satış, çakma saat’ başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu haberde yer alan gerçeği yansıtmayan ifadelerin düzeltilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile ülkemize yasal yollarla getirilen ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya tasfiyelik hale gelmektedir. Gümrük müdürlüklerinin tespiti sonrasında, tasfiye işletme müdürlükleri tarafından eşyanın niteliğine göre bir tasfiye yöntemi belirlenerek eşya tasfiye edilmektedir.

Bildirimde bulunduk, ulaşamadık

Tasfiye edilecek eşyanın tasfiye yolunun belirlenebilmesi için öncelikle eşyanın, insan, bitki, hayvan ve çevre sağlığı yönünden ülkeye girişinde bir sakınca bulunup bulunmadığı araştırılmakta ve eşyanın tespit edilen durumuna göre belirlenecek yollarla tasfiye edilmektedir. Gerek kaçakçılıkla mücadele kapsamında el konularak gerekse diğer nedenlerle tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye şeklinin belirlenmesinde fikri ve sınai haklar mevzuatına uyumlu olup olmadığı kriteri göz önünde bulundurulmaktadır. 2012 yılında yapılan düzenlemeyle kaçak zannı ile el konulan ya da gümrük işlemleri tamamlanamaması nedenleriyle tasfiyelik hale gelen eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinin anlaşılması halinde, tasfiye işlemlerine başlamadan önce, hak sahibinin başvuruda bulunması halinde, eşyanın gümrük işlemleri durdurulmakta ve ilgili mahkemenin ihtiyati tedbir kararı alması beklenmektedir.

Hak sahibinin başvuruda bulunmadığı durumlarda ise mahkemeye başvurmasına imkan vermek için hak sahibine TASİŞ tarafından bildirimde bulunulmaktadır. Hak sahibine ulaşılamayan veya hak sahibince süresi içerisinde gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi nedeniyle tasfiye işlemleri başlamış eşyada ise, eşyanın satış ilanının yayınlanması ve Bakanlığımız web sayfasından yapılan satış duyuruları sonucunda ilgililerin Bakanlığımıza başvurması halinde de eşya, satılmış olup olmadığına bakılmaksızın alıkonulmakta ve mahkeme kararına kadar eşyanın tasfiyesi durdurulmaktadır.”

Mahkeme kararı önemli

Mahkeme tarafından fikri ve sınaî haklar mevzuatını ihlal eder bir durumun bulunmadığı yönünde karar verilmesi durumunda eşyanın tasfiyesine devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “İhlal olduğu yönündeki bir karar durumunda ise eşya mahkeme kararı doğrultusunda imha veya asli nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilmekte. 04/12/2014 tarihinde Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünde satışa sunulan saatlere 2005 yılında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulmuş olup, mahkeme tarafından müsaderesine karar verildi. İlgili mahkeme kararında eşyanın marka haklarıyla ilgili olarak herhangi bir hüküm bulunmazken, söz konusu eşyanın satış ilanları yayınlanmasına ve Bakanlığımız web sayfalarında duyurulmasına rağmen ilgili marka sahiplerince herhangi bir başvuru yapılmaması dolayısıyla ihale yoluyla satış yöntemiyle tasfiye işlemine tabi tutuldu. Marka sahiplerinin başvurusu halinde marka haklarının korunmasına yönelik işlemler ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirilebilecektir. Söz konusu haberde yer alan gerçeği yansıtmayan ifadelerin düzeltilmesi için kamuoyuna saygıyla duyurulur.”