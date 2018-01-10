Gümrük Bakanlığı, 2017’de dakikada 4 bin 715 liralık kaçak eşya yakaladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2017’de kaçak eşya yakalamada yüzde 30 artış sağladı. Dakikada 4 bin 715 liralık kaçak eşya yakalandı. Yılın toplamı 2.5 milyar lirayı buldu.

Hürriyet'ten Vahap Munyar, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürü Ahmet Erdal’ın sözlerini aktardı.

Erdal, yakalanan kaçak ürünlerde miktar ve parasal değer açısından sigaranın ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Munyar'ın "2.5 milyarlık kaçak eşya yakaladık 3.5 milyar lirayı kurtardık" başlığıyla (10 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yle Ankara’da sohbet ettik. Önce Tüketicinin Korunması Genel Müdürü Ahmet Erdal’ın başkanı olduğu Reklam Kurulu’yla ilgili sunum yapmasını istedi.

Erdal, 2017’yi özetledi:

- 2017’de Reklam Kurulu’na 5 bin 20 başvuru oldu. Gıda sektörü şikayet rekoru kırdı. İkinci sırada sağlık sektörü yer aldı. Başta aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar olmak üzere geçen yıl verilen idari para cezası 11.7 milyon lira.

Tüfenkci, araya girip tüketicinin korunmasına dönük son adımı paylaştı:

- Barolar Birliği ile anlaştık. Avukatlar, tüketici sorunlarıyla ilgili danışmanlık ücretini, normalin yüzde 12’si seviyesinde tutacak. Yani, tüketici sorunu danışılırsa 1000 lira değil, 120 lira talep edecek.

Sonra bakanlığının gümrük tarafına değindi:

- 2017’de kaçak eşya yakalamada yüzde 30 artış sağlandı. Dakikada 4 bin 715 liralık kaçak eşya yakalandı. Yılın toplamı 2.5 milyar lirayı buldu. Yakalanan uyuşturucu 8 kat arttı. AB ülkelerinin toplamından fazla eroin ele geçirdik.

Yakalanan kaçak ürünlerde miktar ve parasal değer açısından sigaranın ilk sırada yer aldığını kaydetti:

- Piyasadaki kaçak sigara oran 2014’te yüzde 21’di. 2015 ve 2016’da yüzde 13’e indi. Geçen yıl yüzde 8.5’e kadar düşürdük.

Kaçak eşya yakalamada sağlanan başarının nedenlerini sıraladı:

- Denetimleri artırdık, özellikle uyuşturucuda dedektif köpekler çok etkili oldu. En önemlisi teknolojiyi çok yoğun kullanır hale geldik.

İşin vergi yanının altını çizdi:

- Yakalayıp piyasaya girmesini engellediğimiz kaçak ürünler vasıtasıyla 3.5 milyar liralık vergi kaçağını da önlemiş olduk.

Kaçırılması önlenen verginin, yakalanan ürünlerin değerinden fazla olmasının nedenini açtı:

- Sigaradaki vergi, çıplak değerinden oldukça yüksek. O nedenle 2.5 milyar liralık kaçak mal yakalanmasıyla kaçırılması önlenen vergi 3.5 milyar lira tutuyor.

Sigarada kaçak oranının 4 yılda yüzde 21’den yüzde 8.5’e inmesi, mücadelede sağlanan başarıyı gösteriyor.

Perakende bilgi sistemi, 4.2 milyar lira tasarruf sağlar

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, perakende ticaret sektörüne “tek kapı”dan hizmet vermek üzere “Perakende Bilgi Sistemi”ni (PERBİS) kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti:

- Şu anda perakende işletmeler noter, sicil müdürlükleri, bankalar başta olmak üzere 20 kuruma bizzat gidiyor. PERBİS’le bu bitecek, tek noktada işlem olacak. İşletme kuruluş maliyeti 5 bin 700-10 bin 200 lira arasında değişiyor. Toplam 1.7 milyar liralık gider ortadan kalkacak.

İşlemlerde 317 belge istendiğini vurguladı:

- Hepsi elektronik ortamda çözülecek. 195 milyon sayfa kağıt tasarruf edilecek. Yılda 1400 ağaç kurtulacak.

İşlemler için kamuda yılda 4.3 milyon adam/gün, başvuranların da 7.9 milyon adam/gün zaman harcadığına işaret etti:

- PERBİS ile yılda 12 milyon adam/gün işgücü tasarrufu sağlanacak. Maliyetten tasarruf da 2.5 milyar lirayı bulacak. Pilot uygulama 2019’da başlayacak.

“Teamül” saçmalığına dikkat çekti:

- Mevzuattan kalkmış olan 37 belge “teamül böyle” diye isteniyor.

E-ticaret için 'Güven damgası' devreye giriyor

Bülent Tüfenkci, e-ticaret’in hızla yaygınlaştığını belirtip, bu konuda başlattıkları uygulamayı anlattı:

- Elektronik ticaretle ilgili istatistiki bilgi yok. e-ticaret cirosunun yıllık 70 milyar lira olduğunu söyleyenler var. Kredi kartı kayıtlarında 17-20 milyar lira görünüyor. e-ticaret yapanlara bilgilerini, künyelerini bildirme zorunluluğu 4 Aralık 2017’de başladı.

14 bin işletmenin bu yükümlülüğü yerine getirdiğini belirtti:

- Bilgilerini bakanlığımızla paylaşmayanlara 20 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

Elektronik ticarette güvenin sağlanması için planlanan uygulamayı paylaştı:

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) “Güven Damgası” mekanizması oluşturuyoruz. Kriterlere uyanlar e-ticarette o damgayı kullanacak. Uygulama bu ay başlıyor.