Gümrük Bakanı'nı şaşırtan kaçakçılık: 13 yıl müfettişlik yaptım böylesini görmedim

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’yi, “13 yıl müfettişlik yaptım böyle sahtekarlık görmedim” diyecek kadar şaşırtan akıl almaz bir kaçakçılık yöntemi ortaya çıktı. ‘İkiz TIR’ ismi verilen bu yöntemle sınır kapısına gelen birbirinin benzeri iki TIR’la yapılan bu kaçakçılık tesadüfen bir memurun fark etmesiyle anlaşıldı.

Nuray Babacan’ın Hürriyet’teki haberine göre, Hükümet, kaçakçılıkla mücadele etmek için sürekli yeni önlemler geliştirirken, kaçakçılar da yasakları delmek için birbirinden ilginç yöntemlere başvuruyorlar. En son transit TIR’larda ortaya çıkan ‘ikiz TIR’ yöntemi Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’yi de şaşırttı. “13 yıl müfettişlik yaptım böyle sahtekarlık görmedim” diyen Bakan Canikli, tesadüfen bir memurun fark ettiği akıl almaz kaçakçılık olayını şöyle anlattı:

Plakalar değişiyor

“Cilvegözü Sınır Kapısına iki TIR geliyor ve ikisinin de muz yüklü olduğu beyan ediliyor. Malı Mersin’den alıyor, Suriye’ye götüreceğini söylüyor. Her iki TIR birbirine çok benziyor. Sadece plakaları farklı. Tıpkı sigara gibi muz da riskli ürün kapsamında yer aldığı için kırmızı hatta giriyor. Muz yüklü ilk TIR X-Ray’dan geçip işi bitiyor. Ancak bir süre sonra görevliler fark ediyor ki, dışarıda bekleyen TIR’ın plakası sökülüp güvenlik taraması biten TIR’a takılıyor. Böylece, aynı TIR, sanki ikinci TIR’ın kontrolü yapılıyormuş gibi yeniden X-Ray’a giriyor. Görüntü ve ağırlık denetiminden geçiriyor. “

x-ray artık önde

Canikli, buradaki amacın çimento yüklü TIR’ı muz yüklüymüş gibi gösterip sınırdan geçirmek olduğunu belirterek, “Çünkü, muzları Türkiye’de satacak, muz kadar ağırlığı olan çimentoları TIR’lara paylaştırıp, sınır kapısından çıkartacak. Bugün ihraç edilen muzun üzerinde yüzde 35 vergi var. Bu yöntemle, hem muzu içeride vergi ödemeden kaçak satıyor, hem de çimentoyu Suriye’ye götürüp, onun ticaretini yapıyor. Buna ‘ikiz TIR’ yöntemi deniliyor. Vergi ödemeden Türkiye’de kim bilir kaç kat kazançla satılacaktı bu mallar” diye konuştu. Bugüne kadar X-Ray kontrolllerinin gümrük kapısından çıktıktan sonra sahada yapıldığını hatırlatan Canikli, bu kaçakçılığın tespitinin ardından işin değişeceğini söyledi. Canikli, “Bundan böyle X-Ray kontrollerini tüm gümrük kapılarının en önüne koyacağız. Böylece işlem için bekleyenlerle, işlemi bitmiş araçlar birbirine karışmayacak” dedi.

Sinyal kesildi alarma geçildi

Bakan Canikli, bir başka ilginç olayın da Mersin Gümrüğü’nde yaşandığını belirterek olayı şöyle anlatıyor:

“Gemi ile gelen mal limandan Habur’a, oradan da TIR’la Irak’a gidecek. Transit bildiriyor.1388 kapta, 62 bin 710 karton sigara beyan ediyor. Riskli olduğu için ATS cihazı takılıyor. 8 Aralık 2014 tarih saat 22.45 sularında araca takılan cihazın Adana-Şanlıurfa otobanında çıkartıldığı tespit ediliyor. Cihazın sinyali kesiliyor. Merkez ikaz ediliyor. Gümrük ekipleri cihazın en son sinyal alındığı yere gidiyor. Cihazın sökülüp atılmış olduğunu ve aracın etrafta olmadığını görüyorlar. Komuta kontrol merkezinin yaptığı incelemede, şoförün kimlik ve adres bilgileri bulunuyor ve bildiriliyor. Araç şoförü, ikametine yakın bir adreste sigaraları boşaltırken, suçüstü yakalanıyor.”