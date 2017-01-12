Gümrük Bakanı'ndan 'sicil affı' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına ilişkin yasa tasarısının yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirterek, "Bunu sadece işletmeler, sanayicilerimize yönelik diye düşünmememiz lazım. Özellikle kredi kartı kullanıcıları, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaşayanlar, 6 ay içinde ya borcunun tamamını ya da çeklerini, senetlerini ödedikleri halde 5 yıldan önce kara listeden çıkamıyorlardı. Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapılandıranlar bu haktan faydalanacaklar. Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Esnaf Ahilik Sigortası Fonu'nun kaç kişiyi kapsayacağı ve fon aracılığıyla esnafa kredikullandırılıp kullandırılmayacağı hakkında bilgi veren Tüfenkci, özellikle esnaf kesiminin yanı sıra tüccar ve sanayicilerin zaman zaman istemedikleri durumlarla karşı karşıya kalabildiklerini söyledi.

İşini kaybeden işçilerin belirli bir süre İşsizlik Fonu'ndan maaş aldıklarını anımsatan Tüfenkci, "Biz, 'Niye esnafımıza da böyle bir fon oluşturmayalım?' dedik. Tabandaki kesim, esnaf odaları, TESK Başkanı ve yönetim kuruluyla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda böyle bir yapıya ihtiyaç olduğu ifade edildi. Başbakanımıza da ilettiğimizde kendisi talimatlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla beraber bunu çalıştık ve belli bir aşamaya getirdik." diye konuştu.

4B kapsamındaki esnafları kapsıyorDüzenlemenin esnaf ve sanatkarların yanı sıra Bağ-Kur primi yatıran 4B kapsamındaki çalışanları da kapsadığını dile getiren Tüfenkci, "İşsizlik Fonu'nda işveren ve işçi 3 pay ödüyor ama biz esnafın durumunu dikkate alarak '2 pay ödesin, bir pay devlet ödesin' formülü üzerine inşa ettik. Netice itibarıyla iflas eden, iş yerini şu veya bu nedenle kapatanların bu fondan yararlanmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Fonun adını "Esnaf Ahilik Fonu" olarak belirlediklerini kaydeden Tüfenkci, ahiliğin kardeşlik ve yardımlaşma anlamını taşıdığını belirtti. Fona aktarılacak tutarla ilgili de konuşan Tüfenkci, "Cüzi bir miktar ödeyecekler. Şu anki rakamlarla ayda 35 lira. Devlet de 15 liranın üzerinde koyacak." dedi.

Fondan kredi vermeyi düşünmediklerinin altını çizen Tüfenkci, kredi verilebilmesi için başka bir fonun oluşturulması gerektiğini söyledi.

Esnaf Ahilik Fonu'nun ciddi anlamda işlev görebilmesi için bu fondan kredi kullandırmamanın önemine işaret eden Tüfenkci, "Şu anda TESKOMB aracılığıyla veya başka mekanizmalarla bu kredileri kullandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Tüfenkci, mesleklerin geliştirilmesi, yeni mesleklerin önünün açılması, esnafın eğitimi, sektörlerin geliştirilmesi adına fon gelirinin belli bir kısmından esnafı faydalandıracaklarını bildirdi.

"Sicil affı düzenlemesi 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendiriyor"

Sicil affına ilişkin yasa tasarısı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, tasarının yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirtti. Tüfenkci, "Bunu sadece işletmeler, sanayicilerimize yönelik diye düşünmememiz lazım. Özellikle kredi kartı kullanıcıları, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaşayanlar, 6 ay içinde ya borcunun tamamını ya da çeklerini, senetlerini ödedikleri halde 5 yıldan önce kara listeden çıkamıyorlardı. Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapılandıranlar bu haktan faydalanacaklar." ifadelerini kullandı.

İşletme sahiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni kredi imkanlarıyla beraber, işlerine ivme kazandırma veya yeni iş yeri açma fırsatını yakalayacaklarını dile getiren Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"İkinci el ticaret yönetmeliği"

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin yönetmelik taslağına ilişkin de bilgi veren Tüfenkci, "Taslağın son aşamasına geldik. İnşallah bu yılın ilk çeyreğinde yayımlayacağız." dedi.

Tüfenkci, yönetmelikle tüketicilerin, ikinci el araç alıp satanların ve bu satışlara aracılık edenlerin niteliklerini belirlemenin yanı sıra güvenli ticaretin yapılmasını sağlamayı ve ticarete aracılık edenlerin, komisyonlarını kafalarına göre değil belli oranlar dahilinde almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. İkinci el araçlara ilişkin garanti konusunda da çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Tüfenkci, söz konusu piyasada dolandırıcılık olayları ile ilgili şikayetler aldıklarını, bunların önlenmesi açısından da yönetmeliğin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.